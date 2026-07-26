Gotts Street Park han anunciado Somewhere Between, su segundo álbum de estudio, que llegará el próximo 16 de octubre a través de Play It Again Sam. El trío de Leeds regresa así tres años después de su aclamado debut, On the Inside (2023), con un disco que supone un giro estilístico hacia el folk, lo psicodélico y la Americana.

El anuncio llega acompañado de “Easy”, nuevo single junto a Celeste, un corte de soul retro con matices de hip-hop que la cantante, nominada al Grammy y al Óscar, envuelve con su característica voz envolvente. Sobre el origen de la canción, la banda ha explicado que nació de una de sus primeras sesiones con Celeste, «hace unos ocho años», antes de convertirse finalmente en parte de este nuevo álbum.

Del soul y el hip-hop a la Americana: el giro sonoro de Gotts Street Park

Somewhere Between se aleja de las influencias de soul, jazz e hip-hop que habían definido buena parte del trabajo previo de Gotts Street Park para adentrarse en un territorio mucho más ligado al folk, lo psicodélico y la Americana. Según ha explicado la propia banda, en el proceso de composición tuvieron muy presentes discos de Blaze Foley, Jessica Pratt y Big Thief, además de las formas de trabajar de las bandas de casa de Stax Records y Sun Records, mientras que otro de sus miembros reconoce haber estado «escuchando mucho a Neil Young y otras cosas de comienzos de los setenta» durante la grabación.

El álbum, de once canciones, cuenta con un elenco de colaboradores a la altura de su ambición: además de Celeste, aparecen Olive Jones, Pip Millett, Matt Maltese, Sofia & The Antoinettes, anaiis y Rosie Lowe. El título del disco, según ha contado la banda, no llegó hasta que el álbum estuvo terminado, y significa algo ligeramente distinto para cada uno de sus miembros: para uno de ellos, refleja el espacio que crea la colaboración, un lugar donde vidas, estados de ánimo y experiencias individuales se cruzan durante un tiempo para construir algo en común.

El listado de canciones incluye, además de los cortes ya mencionados, temas como “Nico’s Theme”, “Lay Low”, “Slippy” y “Going Home”, completando un total de once pistas que alternan las colaboraciones vocales con instrumentales propios de la banda, una estructura que ya caracterizaba a On the Inside y que aquí se mantiene como seña de identidad pese al cambio de registro sonoro.

De Leeds al mundo: la trayectoria de Gotts Street Park hasta este momento

Gotts Street Park es un trío de instrumentistas y productores originario de Leeds que se ha ganado un lugar destacado dentro del soul y el jazz contemporáneos gracias a su capacidad para tender puentes entre lo orgánico y lo electrónico, colaborando habitualmente con voces como las de Rosie Lowe o Pip Millett en proyectos propios y ajenos. Su álbum de debut, On the Inside (2023), recibió una excelente acogida crítica y confirmó a la banda como una de las propuestas más interesantes del panorama británico, consolidando un sonido reconocible construido a partir de una producción cálida y colaborativa.

Somewhere Between llega, precisamente, para demostrar que ese sonido puede evolucionar sin perder su esencia colaborativa. El anuncio del álbum coincide además con su gira mundial Somewhere Here World Tour, que arrancó este mismo mes en el Festival de Jazz de Montreal y que se prolongará durante 22 fechas por Europa y Norteamérica, con paradas destacadas en el Newport Jazz Festival y en la primera edición londinense de The Roots Picnic, el festival fundado por Questlove y Black Thought de The Roots. La gira culminará el 25 de noviembre con la que será, hasta la fecha, su mayor cita como cabeza de cartel: una noche en el Roundhouse de Londres.

¿Qué esperar de «Somewhere Between» antes de su lanzamiento?

Con “Easy” como primer adelanto y una lista de colaboradores que combina nombres consolidados como Celeste o Matt Maltese con voces más emergentes como anaiis o Sofia & The Antoinettes, todo apunta a que Somewhere Between confirmará a Gotts Street Park como uno de los proyectos más versátiles de la escena británica actual. La cita del 16 de octubre servirá para comprobar hasta qué punto ese giro hacia el folk y la Americana funciona en formato álbum completo, con la gira que lo acompaña como termómetro inmediato de la respuesta del público.

▶ «Somewhere Between» — Gotts Street Park | 16 de octubre de 2026 | Play It Again Sam

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