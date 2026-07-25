Gracie Abrams – Daughter from Hell

Autor: Tommy De Clascà

Después de conquistar al público con The Secret of Us (2024), Gracie Abrams tenía ante sí el reto más complicado de su carrera: demostrar que podía crecer sin perder esa cercanía que la convirtió en una de las compositoras más importantes de su generación. Daughter From Hell (Interscope Records, 2026), la cantante da un paso más allá esa cercanía, abandonando parte de esa dulzura que definía sus anteriores álbumes para construir así su trabajo más oscuro, ambicioso y emocionalmente complejo hasta la fecha.

Musicalmente, Daughter From Hell supone una evolución natural dentro del universo sonoro de Abrams. El mayor cambio no está en las composiciones sino en la manera de vestirlas. La estadounidense continúa escribiendo desde la vulnerabilidad que la ha convertido en una de las voces más reconocibles del pop actual, pero la producción amplía considerablemente su horizonte. Aaron Dessner, de nuevo tras los mandos, construye un paisaje sonoro más rico y detallista, donde pianos, guitarras acústicas, sintetizadores y arreglos de cuerda envuelven la voz de Abrams sin restarle protagonismo.

Esa evolución se percibe también en la forma en la que están planteadas las canciones. Frente a trabajos anteriores, donde la inmediatez era lo que predominaba, aquí predominan desarrollos pausados, cambios de intensidad y una producción que sabe cuándo contenerse y cuándo crecer. Cada instrumento ocupa un lugar muy concreto dentro de la mezcla, dando como resultado un álbum con una identidad sonora muy marcada.

Si en el ámbito musical Abrams da un paso adelante, en las letras es donde encuentra su mayor evolución. Daughter From Hell abandona el relato sobre rupturas amorosas para adentrarse en conflictos más personales. La culpa, la ansiedad, el miedo a decepcionar o las dificultades de la autoaceptación aparecen de forma recurrente a lo largo del álbum. Canciones como “The Knife” nos muestran imágenes recurrentes —como el cuchillo o las heridas— para representar un dolor emocional que no desaparece con el paso del tiempo.

Las canciones del álbum parecen concebidas para ser interpretadas en arenas y estadios, coincidiendo así con la evolución de la cantante y sus directos cada vez más multitudinarios. Tras acompañar en giras por arenas y estadios a Olivia Rodrigo y a Taylor Swift en su “The Eras Tour”, la positiva respuesta del público hizo saber a Gracie que puede ser una artista de arenas si se lo propone. La evolución en la ambición musical de Daughter From Hell puede deberse a este hecho.

La apertura con “Hit the Wall” marca desde el primer momento el tono del álbum. Nos introduce ingeniosamente a una de sus referentes Joni Mitchell «A Case of you playing in the hallway, hallucinations that I downplay». La producción va creciendo progresivamente, pasando por un acompañamiento contenido a una instrumentación más intensa, reflejando el desgaste y la ansiedad de la que habla la canción.

Con “The Knife” llegamos a uno de los núcleos emocionales del disco. Nos encontramos con una instrumentación minimalista en la que todo el peso de la canción recae en las melodías vocales y el sentimiento de la letra. Gracie usa la figura del cuchillo para señalizar que hay heridas que siguen abiertas incluso cuando creemos que han desaparecido, cuando todo ha terminado. Nos habla de una relación fallida, de cómo se agarra a ese cuchillo, que le hace daño cada vez que se agarra para intentar salvarla. Vocalmente “The Knife” representa fielmente el estilo de Abrams, transmitiendo la emoción requerida sin alardes vocales, prefiriendo emocionar antes que deslumbrar.

La canción que da nombre al disco “Daughter from Hell” representa uno de los momentos más experimentales del disco. La canción se basa durante tres cuartos de esta sobre una guitarra distorsionada, donde voz y letra son protagonistas. Las guitarras adquieren protagonismo hasta que el resto de instrumentación va creciendo hasta formar uno de los clímax más logrados del álbum.

A diferencia de The secret of Us (2024), donde Audrey Hobert desempeñó un papel en la composición, en Daughter from Hell su papel queda reducido sólo a “Minibar”. El peso compositivo recae en Abrams y en Aaron Dessner, reforzando el carácter personal del álbum. Acto seguido nos encontramos con una de las colaboraciones de lujo del disco, Paul Mescal conocido entre otros, por su papel en “Gladiator II” coescribe “Imaginary Friend” en la que nos habla de la frustración y el anhelo de una conexión real, buscando así en la figura de un amigo imaginario esa conexión emocional.

Al llegar al final del disco nos encontramos con la colaboración de Marcus Mumford (Mumford & Sons) en “What If it’s Right?”. En este tema tenemos un ligero cambio de perspectiva, la canción deja ver un resquicio de esperanza y un poco de fuerza para dejar esa relación que tantas canciones ha inspirado.

En definitiva Daughter from Hell supone un paso adelante en la evolución artística de Gracie Abrams. Sin renunciar a esa intimidad que ha definido su carrera hasta el momento, la cantante amplía su universo sonoro con una instrumentación y unas composiciones que exploran nuevos matices tanto musicales como emocionales. Lejos de buscar una transformación radical que no le hace falta, Abrams nos demuestra que la evolución puede encontrarse en los pequeños detalles: una producción más cuidada, unas letras más maduras y una mayor confianza a la hora de escribir sus canciones. El disco no pretende suponer una revolución dentro del pop contemporáneo, más bien demuestra que Abrams está en un momento especialmente inspirado, álgido y que sigue creciendo como compositora.

Gracie Abrams pasará por España con su “The Look at My Life Tour” los días 27 y 28 de mayo del 2027 en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. Es una cita que se presenta como una oportunidad inmejorable para que sus fans comprueben la dimensión que estas nuevas canciones cobran sobre el escenario.

Escucha aquí Daughter from Hell de Gracie Abrams