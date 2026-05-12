Gracie Abrams – Daughter from Hell: single y álbum 2026

Gracie Abrams anuncia Daughter from Hell, su tercer álbum de estudio, que llegará el 17 de julio de 2026 a través de Interscope Records. La cantautora estadounidense desveló el título y la portada del disco el lunes 11 de mayo a través de sus redes sociales, junto a la confirmación de que el primer single, «Hit the Wall», estará disponible el próximo 14 de mayo. «Whoa whoa whoa. Freaking out. Estoy tan lista para que sea vuestro», escribió en Instagram.

El disco ha sido escrito y producido junto a Aaron Dessner, miembro de The National y también conocido por su proyecto Big Red Machine, con quien Abrams lleva colaborando desde su debut. Las sesiones de grabación se intercalaron entre fechas de gira. Según la página de prelanzamiento en Spotify, Daughter from Hell contará con 16 canciones, aunque el tracklist oficial todavía no se ha publicado.

«Hit the Wall», el primer adelanto del Daughter from Hell de Gracie Abrams

«Hit the Wall» llega el 14 de mayo a las 5 pm PST como primera ventana al nuevo disco. En palabras de Abrams, que habló sobre la canción desde la alfombra roja de la Met Gala 2026: «Es la introducción a este nuevo capítulo y me siento agradecida y aliviada de que sea así. Estoy emocionada de que pase a ser de todos los demás.» La portada del single muestra a la artista de espaldas, envuelta en llamas, como silueta en penumbra.

Tras el éxito masivo de The Secret of Us (2024), que debutó en el número 2 del Billboard 200 y llegó al número 1 en el Reino Unido, Australia y Países Bajos, Abrams afronta este tercer trabajo desde una posición muy distinta. La colaboración con Aaron Dessner vuelve a ser el eje creativo, tal como ocurrió en sus dos álbumes anteriores.

Con Daughter from Hell, Abrams lleva el proceso creativo a un territorio más deliberado: menos presión externa, más escritura frecuente. «Quiero seguir sacando música mientras estoy en este periodo de escritura tan constante», explicó en su portada de Billboard de 2025. «Creo que sería un desperdicio no estar abierta a ello.»

Gracie Abrams, tres discos en tres años de carrera ascendente

Gracie Abrams debutó en 2023 con Good Riddance, producido también junto a Aaron Dessner, que le valió una nominación a Mejor Artista Nuevo en los GRAMMY del año siguiente y agotó su gira de presentación en menos de una hora. Al año siguiente llegó The Secret of Us (2024), su primer número 1 en el Reino Unido, y el disco que la llevó a una extensa gira mundial, incluyendo dos noches en Madrid como parte del arranque europeo. En ese periodo también se unió a Taylor Swift como telonera en varias fechas de la Eras Tour.

Con Daughter from Hell, la cantautora da un paso hacia un proceso más personal e intuitivo, grabando entre giras y acumulando canciones a un ritmo que, según ella misma, la tiene «escribiendo constantemente». Al margen de la música, Abrams protagonizará próximamente Please, el nuevo filme de A24 dirigido por Halina Reijn, junto a Tom Burke. El 17 de julio de 2026 es la fecha en la que todo ese material tomará forma definitiva.

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