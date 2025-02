Gracie Abrams inicia su gira europea con dos noches en Madrid

El Palacio Vistalegre Arena acoge el inicio de la gira europea de Gracie Abrams. Con un doblete el 8 y el 9 de febrero, promete deleitar al público con las canciones de su segundo disco de estudio, The Secret of Us (2024).

La norteamericana está viviendo un momento dulce. Tras haber cosechado gran éxito con Good Ridance (2023) – con una gira que, precisamente, finalizó en Madrid—, su último año ha sido para enmarcar. Fue una de las teloneras de la exitosa gira “The Eras Tour” de Taylor Swift, con quien ha colaborado en este LP. Además, canciones, como I Love You, I´m Sorry o That´s So True han encabezado las listas de éxitos. Por si fuera poco, también recibió una nominación en los pasados Premios Grammy en la categoría “Nueva Mejor Artista”.

Abrams ha sabido conquistar a crítica y público con su pasmosa sensibilidad. Muestra habilidad para ofrecer temas honestos en los que su voz, contenida, susurrante por momentos a la vez que desgarradora, impone su magnetismo. Lo ha demostrado desde su primer EP, minor (2020).

En este último disco, The Secret of Us, la producción de Aron Dessner da vida a las composiciones. El intimismo sonoro se mantiene, seña de identidad de la artista, si bien incluye temas pop más mainstream como Close to You. Ahora bien, la esencia del trabajo radica en las letras. Gracie se sabe experta en plasmar su mundo interior y convertirlo en universal.

Ya no hay entradas disponibles para las citas de febrero, pero Gracie Abrams vuelve a Madrid en verano. Lo hará en el festival Mad Cool, que se celebra del 10 al 12 de julio.