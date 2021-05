Grasias lanza el himno definitivo de los solteros

Tras llamar la atención de todos con ‘Culo de Cuscús’, Grasias vuelve a la carga para regalarnos 3 minutos de puro goce en ‘La Canción de los Solteros’, editada por Vanana Records. Así, la prolífica artista Sandra Sabater (Ginebras, Niña Polaca) continúa nutriendo así este proyecto en solitario para seguir deleitándonos con la potencia de su guitarra y la inteligencia de sus letras.

Tras unas breves notas al piano que bien podrían sonar en el momento más romántico de un gran musical, ‘La Canción de los Solteros’ arranca con toda su fuerza en un viaje por el no amor, las medias naranjas o el postureo desde esa brillante acidez que le caracteriza. Así, un tema universal se vuelve a colar en las historias que nos cuenta Grasias. En ‘Culo de Cuscús’ fueron los kilos de más. Ahora le toca el turno a los que no están enamorados ni les han roto el corazón.

Grasias nace de la necesidad de Sabater de mostrarnos nuevas canciones más allá de las que crea junto a sus bandas. Su inquietud y su creatividad parecen no tener límites. Grasias es la chica positiva a la que no le preocupa engordar. Ni estar soltera 25 años seguidos. Sandra es la chica que se va a la cama y se lamenta de todo esto. Y se tiene que poner sus propias canciones para no hundirse. No hay Grasias sin Sandra, ni Sandra sin Grasias.