Green Day estrena su nueva canción «1981» en directo

La legendaria banda de punk rock, Green Day, deslumbró a su audiencia en el festival d’été de Québec en Canadá con el esperado lanzamiento de su nueva canción, titulada 1981. Esta pieza musical ya formaba parte de los enigmáticos teasers que su cantante Billie Joe Armstrong compartió en 2022 bajo el número 1972.

Tras una espera de tres años, los seguidores de Green Day finalmente obtuvieron un adelanto del tan anhelado nuevo disco, grabado entre Londres y Los Ángeles. La banda ha estado generando intriga con sus señales y pistas sobre esta nueva etapa musical, dejando a todos ansiosos por descubrir esta nueva etapa.

En cuanto a 1981, esta joya musical fue producida por dos talentosos nombres de la industria: Butch Walker y Chris Dugan. La canción representa un adelanto del próximo álbum de Green Day, llegando tras su separación de Reprise Records, una vez finalizado su contrato. La banda californiana anunció su decisión de seguir adelante de manera independiente, abriendo nuevos horizontes para su enérgica música.

1981 es, en definitiva, una muestra clara del característico y contagioso sonido pop-punk de Green Day, evocando la nostalgia de sus raíces mientras proyectan una visión fresca y emocionante hacia el futuro.

Además, recordemos que, desde su último álbum, Father Of All Motherfuckers en 2020, Green Day no ha dejado de experimentar con su música, lanzando diversos singles como Pollyanna y Here Comes the Shock, así como creando un álbum bajo su alter ego, The Network, titulado Money Money 2020 Part 2: We Told You So.