Green Day lanza “Here Comes the Shock” contra viento, hielo y marea

Hace escasos días, Green Day lanzó su nueva canción Here Comes the Shock con motivo de los partidos al aire libre de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL), evento que se celebra en el Lago Tahoe en Nevada (Estados Unidos). Según fuentes informativas cercanas a Green Day, Here Comes the Shock tenía que estrenarse el sábado 20 de febrero durante un duelo deportivo entre los equipos de Colorado Avalanche y Las Vegas Golden Knights. Sin embargo, las malas condiciones de la pista de hielo obligaron a los organizadores a aplazar el partido por lo que el lanzamiento del tema no fue posible.

Hilken Mancini, cofundador de Punk Rock Aerobics, informó que el video Here Comes the Shock muestra una rutina de ejercicios físicos inspirados en la dinámica aeróbica del punk. Y es que bajo el ritmo contundente de la música de Green Day, se desarrollan movimientos determinados contundentes como el skank, el Iggy’s punch, el air guitar, o el circle jog, entre otros. Sin duda, son dos minutos y medio de auténtica ignición calórica y de puesta en forma. El video, además, ha sabido aprovechar el momento justo para promocionar el ejercicio físico teniendo en cuenta los confinamientos y restricciones ocasionados por la pandemia.

Musicalmente el tema es cañero. Sigue la línea estilística de la banda bajo una letra contundente y directa: “Aquí viene el impacto / tenemos todos los números / vamos a retumbar en la calle / estamos gritando un maldito asesinato / lo llevaremos hasta la tumba / la verdad al poder / desde el barrio / somos los récords rotos sentados al sol / enciende ya los amplificadores…”

Según comenta el líder de la banda, Billie Joe Armstrong, Here Comes the Shock es el primer lanzamiento musical desde su último álbum Father of All en 2020. No obstante, durante la cuarentena ocasionada por el coronavirus (en noviembre 2020), Armstrong se mantuvo muy activo componiendo y publicando sus covers musicales, temas que se agruparon en torno a su álbum No Fun Mondays. El disco incluía canciones de John Lennon, Billy Bragg, Adam Schlesinger, Wreckless Eric y otros tantos artistas.

Recordemos que Green Day es una banda estadounidense de pop punk​​​ y punk rock​​ integrada inicialmente por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool. Junto a otras bandas como The Offspring y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización del punk rock en los Estados Unidos. Han vendido casi 90 millones de copias en todo el mundo y más de 25 millones solo en su país. A mediados de 2011, la revista Kerrang! los nombró como el segundo grupo más influyente de los últimos treinta años, solo por detrás de Metallica.​ La revista Rolling Stone los eligió como el mejor conjunto de punk de la historia

No cabe duda de que la energía de Green Day es inagotable. No hay virus que pueda con ellos, quizás debido a la propia esencia que llevan inscrita en su ADN punk. Sea como sea, ahora esperan ansiosamente la eclosión veraniega del Hella Mega Tour, festival que esperan celebrar junto a Fall out boy y Weezer. Mientras tanto, Green Day no ha parado quieto; el grupo se ha se ha mantenido activo frente otras apariciones deportivas, como se demostró en la décima edición anual de NFL Honors antes del Super Bowl LV a principios de febrero. Sin lugar a dudas, son un día verde entre la oscura temporada que vivimos.