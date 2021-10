Green Day lanza una grabación inédita en la BBC Radio solo para socios de su compañía de café

Artista

Green Day

¿Por qué son noticia?

La banda estadounidense ha lanzado la segunda parte de un vinilo limitado de 7″ titulado Green Day: The BBC Sessions 7″, que está disponible exclusivamente para los suscriptores de su compañía de café, Oakland Coffee Works.

Sobre este nuevo lanzamiento

Ambas partes de esta colección inédita contienen temas que se grabaron durante una sesión en vivo que la banda hizo para BBC Radio 1 en 1994.

La primera parte incluye versiones en directo de las canciones 2000 Light Years Away y She, mientras que la segunda está formada por Basket Case y When I Come Around.

Si quieres informarte de cómo hacerte con estos lanzamientos exclusivos, ya puedes entrar en la web oficial.

Sobre Green Day

Si bien su propuesta de punk-pop sardónico no era en absoluto innovadora, Green Day logró acercar al género a toda una nueva generación gracias al sorprendente éxito de Dookie en 1994. Pasado el furor inicial al conjunto le costó mantener su repentina popularidad y al comienzo del nuevo milenio había prácticamente caído en el olvido. Sin embargo, en 2004 volvió a alcanzar un tan fenomenal como imprevisto suceso con la ópera rock American Idiot, que inauguró una triunfal segunda fase de su carrera. Más madura y política, aunque sin perder la ironía, la banda continuó llenando estadios por todo el mundo y editando discos, alternando entre proyectos conceptuales como 21st Century Breakdown y otros simplemente divertidos como ¡Uno!¡Dos!¡Tré!. Father of All..., el decimotercer álbum de Green Day, apareció en 2020.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!