Green Day libera un nuevo tema de su próximo álbum «The BBC Sessions»

A pesar de que llevan muchos años dando caña al cuerpo (desde 1989), la fuerza impulsiva Green Day sigue rompiendo las brechas del punk con marcada intensidad y rebeldía, dos de los componentes característicos del trío neoyorquino: Billie Joe, Mike Dirnt y Tréy Cool. Haciendo honores a su incansable trabajo, la banda acaba de anunciar una recopilación de temas raros que serán una delicia para sus seguidores

Sobre el disco

El nuevo trabajo constará de 16 canciones registradas en las cuatro sesiones que el trio realizó en el estudio Maida Vale de la BBC durante los años 1994, 1996, 1998 y 2001, siguiendo las promos de sus discos Dookie, Insomniac, Nimrod y Warning. Estas rarezas se agruparán en un álbum titulado The BBC Sessions y estará disponible en formato digital y físico. Este último soporte se publicará bajo dos variantes cromáticas, azul y rosa, y estarán disponibles solo en la tienda online de la banda. También habrá una versión en soporte transparente que se podrá adquirir en las tiendas de discos independientes. Cabe destacar que el álbum incluirá, asimismo, diversos textos de Steve Lamacq, el conocido locutor del programa Evening Show de BBC Radio 1. El álbum estará disponible el próximo 10 de diciembre e incluirá 16 temas.

Sobre la canción de adelanto

Recordemos que Green Day prometió liberar cada semana un tema de este álbum de rarezas y los prometido es deuda. De momento los chicos del Dia Verde han liberado 2000 Light Years Away, un tema cañero que está incluido en su disco Kerplunk! de 1991.

Green Day – 2000 Light Years Away

Sobre la gira

Terminada ya su larga gira Hella Mega Tour por Norteamérica, y que realizó junto a las bandas Fall Out Boy y Weezer, la banda no ha confirmado todavía ningún concierto en España, pero su gira europea pasará por diversas ciudades del viejo continente, entre las que destacan:

19 Enero 2022 – Ernst-Happel Stadion – Viena, Austria

21 Enero 2022 – Antwerps Sportpaleis – Amberes, Bélgica

22 Enero 2022 – Stadspark – Groningen, Países Bajos

24 Enero 2022 – London Stadium – Londres, UK

25 Enero 2022 – John Smith’s Stadium – Huddersfield, UK

27 Enero 2022 – Venue Tba – Dublín, Irlanda

29 Junio 2022 – Bellahouston Park – Glasgow, UK

02 Julio 2022 – Paris La Defense Arena – París, Francia

Tracklist del disco

01. She (en vivo en la BBC el 8 de junio de 1994)

02. When I Come Around (en vivo en la BBC el 8 de junio de 1994)

03. Basket Case (en vivo en la BBC el 8 de junio de 1994)

04. 2000 Light Years Away (en vivo en la BBC el 8 de junio de 1994)

05. Geek Stink Breath (en vivo en la BBC el 3 de noviembre de 1996)

06. Brain Stew/Jaded (en vivo en la BBC el 3 de noviembre de 1996)

07. Walking Contradiction (en vivo en la BBC el 3 de noviembre de 1996)

08. Stuck With Me (en vivo en la BBC el 3 de noviembre de 1996)

09. Hitchin’ A Ride (en vivo en la BBC el 12 de febrero de 1998)

10. Nice Guys Finish Last (en vivo en la BBC el 12 de febrero de 1998)

11. Prosthetic Head (en vivo en la BBC el 12 de febrero de 1998)

12. Redundant (en vivo en la BBC el 12 de febrero de 1998)

13. Castaway (en vivo en BBC 28 de agosto de 2001)

14. Church On Sunday (en vivo en la BBC el 28 de agosto de 2001)

15. Minority (en vivo en la BBC el 28 de agosto de 2001)

16. Waiting (en vivo en la BBC el 28 de agosto de 2001)

Sobre Green Day

Si bien su propuesta de punk-pop sardónico no era en absoluto innovadora, Green Day logró acercar al género a toda una nueva generación gracias al sorprendente éxito de Dookie en 1994. Pasado el furor inicial al conjunto le costó mantener su repentina popularidad y al comienzo del nuevo milenio había prácticamente caído en el olvido. Sin embargo, en 2004 volvió a alcanzar un tan fenomenal como imprevisto suceso con la ópera rock American Idiot, que inauguró una triunfal segunda fase de su carrera. Más madura y política, aunque sin perder la ironía, la banda continuó llenando estadios por todo el mundo y editando discos, alternando entre proyectos conceptuales como 21st Century Breakdown y otros simplemente divertidos como ¡Uno!¡Dos!¡Tré!. Father of All..., el decimotercer álbum de Green Day, apareció en 2020.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

