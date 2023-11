Green Day revela el listado de canciones de su nuevo álbum «Saviors»

La legendaria banda de rock ha anunciado los títulos de las canciones que formarán parte de su decimocuarto álbum de estudio, que saldrá a la venta el 19 de enero de 2024. Entre ellas se encuentran los sencillos The American Dream Is Killing Me y Look Ma, No Brains!

Green Day no solo presentará su nuevo material, sino que también celebrará los 30 años de su clásico Dookie y los 20 años de American Idiot. Para ello, contarán con la colaboración de bandas como Nothing But Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters y Maid Of Ace en algunas fechas.

Antes del lanzamiento del álbum, Green Day ha ofrecido varios conciertos en pequeños locales de Europa, incluyendo París y un pub de Londres. Sin embargo, tuvieron que cancelar su show en el Electric Ballroom el 10 de noviembre debido a una enfermedad.

Saviors será el primer álbum de Green Day desde Father Of All Motherfuckers, que salió en 2020 y recibió críticas mixtas. Los fans esperan que el nuevo disco recupere el sonido y la energía que caracterizan a la banda liderada por Billie Joe Armstrong.

Green Day ha confirmado dos fechas en España para la próxima primavera, en las que presentarán su nuevo disco y sus grandes éxitos. La primera será el 30 o 31 de mayo en el festival O Son do Camiño en Santiago de Compostela, junto a otros artistas como The Killers, The Strokes, Lana Del Rey y Rosalía. La segunda será el 1 de junio en el Road to Río Babel en Madrid, un evento previo al Festival Río Babel que tendrá lugar en julio. Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta en las webs oficiales de los festivales.

Os dejamos a continuación con el tracklist completo:

CARA A

‘The American Dream Is Killing Me’ ‘Look Ma, No Brains!’ ‘Bobby Sox’ ‘One Eyed Bastard’ ‘Dilemma’ ‘1981’ ‘Goodnight Adeline’

CARA B