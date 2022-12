Greta Van Fleet, más cerca de publicar su tercer disco

Greta Van Fleet está casi terminando su muy esperado tercer álbum, que sin duda será una gran montaña rusa del rock n roll. En una reciente entrevista con Heavy Consequence, el baterista Danny Wagner compartió que la banda está «terminando» el nuevo proyecto y el bajista Sam Kiszka nos dio un adelanto del sonido, diciendo que es «conceptualmente volver a los días en el garaje, con la energía cruda del sonido».

Pero no piensen que eso significa que Greta Van Fleet está atrapado en el pasado. Kiszka también mencionó que el nuevo álbum mostrará el crecimiento de la banda como músicos y ampliará su sonido, por lo que nuestras ganas no hacen sino aumentar.

Greta Van Fleet ha tenido una impresionante carrera hasta ahora, con su álbum debut Anthem of the Peaceful Army en 2018 y el segundo The Battle at Garden’s Gate en 2021. El grupo de Michigan también ha estado ocupado de gira, aunque tuvieron que posponer algunas fechas hasta marzo del próximo año debido a la lesión en el oído del vocalista Josh Kiszka en el escenario.

Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento oficial para el tercer álbum de Greta Van Fleet, pero conociendo la gran emoción que siempre transmite la música de la banda y su sonido de rock garage crudo, sin duda valdrá la pena esperar. ¡Manteneos atentos a las novedades!