Grian Chatten firma con “Puppet” uno de los momentos más inquietantes del nuevo universo Peaky Blinders

El universo de Peaky Blinders vuelve a expandirse y, como ya es tradición, lo hace con música que no se limita a acompañar la acción, sino que la define. En esta ocasión, el protagonismo recae en Grian Chatten, líder de Fontaines D.C., que acaba de estrenar “Puppet”, una pieza escrita específicamente para la banda sonora de Peaky Blinders: The Immortal Man. El tema, presentado junto al anuncio oficial de la banda sonora, muestra al irlandés en una faceta más espectral y contenida, reforzando su habilidad para construir atmósferas densas y emocionalmente cargadas.

La película, que llegará a cines el 6 de marzo antes de aterrizar en Netflix el día 20, contará con una banda sonora de 36 cortes en la que conviven nuevas composiciones y reinterpretaciones de artistas clave en el imaginario de la serie. Además de Chatten, participan figuras como Amy Taylor (de Amyl & The Sniffers), Nick Cave, Lankum o Massive Attack, estos últimos con dos versiones “transformadoras” según la información oficial. Chatten, además, colabora con Lankum en una nueva lectura de “Hunting The Wren”, reforzando la conexión entre la crudeza folk y la tensión narrativa que caracteriza al universo Shelby .

En declaraciones recogidas por NME, Chatten explica que trabajar sobre escenas concretas le obligó a encontrar un equilibrio entre emoción y contención: «Mientras trabajaba con Ant y Martin escribiendo estas canciones, tuve la alegría de ver y volver a ver las escenas… Fue un poco un acto de equilibrio» . Ese enfoque casi cinematográfico encaja con la evolución reciente del músico, especialmente tras su debut en solitario, donde ya exploraba territorios más íntimos y narrativos.

La relación entre Fontaines D.C. y el universo Peaky Blinders tampoco es nueva. Cillian Murphy, protagonista de la serie y ahora del filme, ha mostrado públicamente su admiración por la banda, llegando a asistir a su concierto en Camden durante la gira de Romance, el álbum con el que el grupo obtuvo algunas de las mejores críticas de su carrera. Ese vínculo emocional parece haber facilitado que Chatten se convierta en una de las voces centrales de esta nueva etapa del proyecto audiovisual.

Con “Puppet”, Chatten no solo aporta un tema a la banda sonora: reafirma su capacidad para moverse entre la poesía urbana, la introspección y la tensión dramática. Y, de paso, consolida la presencia de Fontaines D.C. en un territorio donde pocas bandas contemporáneas logran dejar huella: el de las obras audiovisuales que buscan música con identidad propia.

Grian Chatten y Fontaines D.C.: una voz que redefine la música irlandesa contemporánea

Como frontman de Fontaines D.C., Grian Chatten ha liderado una de las irrupciones más contundentes del post‑punk reciente. El grupo debutó en 2019 con Dogrel, un álbum que capturó la crudeza de Dublín y que fue aclamado por medios por su mezcla de urgencia poética y guitarras afiladas. Canciones como “Big” o “Boys in the Better Land” situaron al quinteto en el mapa internacional, consolidando un sonido que combinaba tradición literaria irlandesa y energía punk sin artificios.

Su segundo trabajo, A Hero’s Death (2020), mostró una evolución más introspectiva, con temas como “A Hero’s Death” o “I Don’t Belong”, donde Chatten exploraba la ansiedad, la identidad y la presión del éxito. El disco fue nominado al Mercury Prize y reforzó la reputación del grupo como una de las bandas más importantes de su generación. En 2022 llegó Skinty Fia, un álbum más oscuro y expansivo que abordaba la diáspora irlandesa y la sensación de desarraigo. Su recepción crítica fue sobresaliente, con Pitchfork destacando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

En 2024, Fontaines D.C. publicaron Romance, un giro hacia un sonido más melódico y emocional que recibió elogios unánimes. Canciones como “Favourite” mostraban a Chatten en un registro más vulnerable, sin renunciar a su característico fraseo casi hablado. Paralelamente, el músico lanzó su debut en solitario, donde profundizó en un enfoque más minimalista y narrativo, demostrando que su voz —tanto literal como artística— tiene un alcance que trasciende a su banda.

Hoy, con “Puppet” y su participación en Peaky Blinders: The Immortal Man, Chatten continúa ampliando su universo creativo. Su capacidad para adaptar su sensibilidad poética a nuevos formatos confirma que estamos ante un artista en plena madurez, capaz de dialogar con la tradición irlandesa, la cultura pop contemporánea y la narrativa audiovisual sin perder autenticidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.