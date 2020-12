Grimes está preparando un disco de remixes de Miss Anthropocene

La artista canadiense Claire Elise Boucher, conocida artísticamente como Grimes, ha anunciado la próxima salida de un disco de remixes de su aclamado quinto disco, Miss Anthropocene. Este trabajo se llamará Miss Anthropocene Rave Edition

El disco, según parece está a la vuelta de la esquina y saldrá muy pronto, el próximo 1 de enero, concretamente y contará con trabajos de los reputados productores BloodPop, Modeselektor o Richie Hawtin y dos remixes que la propia Grimes presentó en un set de DJ para Apple Music, entre muchos otros.

La lista de canciones ha sido hecho público ya y aquí puedes verlo.

So Heavy I Fell Through the Earth (ANNA Remix)

Darkseid (Richie Hawtin Remix) [ft. 潘PAN]

Delete Forever (Channel Tres Remix)

Violence (REZZ Remix) [ft. i_o]

4ÆM (Original Mix)

New Gods (Tale of Us & Âme Remix)

My Name Is Dark (Julien Bracht Remix)

You’ll Miss Me When I’m Not Around (Things You Say Remix)

Before the Fever (Original Mix)

IDORU (Modeselektor Remix)

We Appreciate Power (BloodPop® Remix) [ft. HANA]

Miss Anthropocene ha sido seleccionado por la redacción de Crazyminds como uno de los 50 mejores discos del año entrando en el puesto número 9.