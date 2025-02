Grimes sorprende con lanzamientos de demos inéditas: una mirada íntima a su proceso creativo

Grimes, la enigmática artista canadiense, ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de dos demos inéditas en su perfil oficial de Soundcloud. Las canciones I Don’t Give A Fuck, I’m Insane y The Fool fueron publicadas este fin de semana, despertando un gran interés en la comunidad musical.

En un mensaje en X/Twitter el 25 de febrero, Grimes explicó: «Hemos subido algunas demos antiguas en SoundCloud hoy – demo de 2019 que hice. Obviamente no le dediqué tiempo suficiente pero mi antiguo manager siempre me insistía en que lo terminara y lo convirtiera en un éxito, pero supongo que me olvidé. Definitivamente esta canción tiene mucho potencial, probablemente le haré una mejor melodía y le pondré un poco de producción algún día.»

I Don’t Give A Fuck, I’m Insane se destaca por su riff punk y letras que reflejan la actitud desafiante de Grimes: «Crees que estoy demasiado loca/ ¿Y qué, y qué, y qué, y qué?». Este demo fue compuesta en febrero de 2019. Por otro lado, The Fool tiene una historia igualmente fascinante. Según Grimes, la pista se originó sobre el instrumental del clásico Fade Into You de Mazzy Star, pero los archivos se perdieron tras un accidente con su portátil.

Grimes ha mantenido a sus fans en vilo mientras trabaja en su próximo álbum, titulado Book 1 y Book 2. Su último álbum, Miss Anthropocene, fue lanzado en 2020 y desde entonces ha seguido compartiendo adelantos y detalles de sus nuevos proyectos. A pesar de la espera, su habilidad para crear música innovadora y emocional continúa fascinando a sus seguidores.

Este lanzamiento inesperado de demos ofrece una visión única del proceso creativo de Grimes y subraya su compromiso de mantener una conexión auténtica y transparente con su audiencia.

La metamorfosis de Grimes: de lo alternativo a lo universal

Grimes, cuyo nombre real es Claire Boucher, ha desarrollado una carrera ecléctica y fascinante desde sus inicios en 2010. Con un estilo que abarca desde el synth-pop y la electrónica hasta el dream pop y el art pop, Grimes ha desafiado constantemente las expectativas y ha sido una fuerza innovadora en la música alternativa.

Su primer álbum, Geidi Primes (2010), y el siguiente, Halfaxa (2010), mostraron sus inclinaciones experimentales y su habilidad para mezclar géneros. Sin embargo, fue su tercer álbum, Visions (2012), el que la catapultó a la fama internacional. Canciones como Oblivion y Genesis se convirtieron en himnos de la escena indie y marcaron su firma sonora.

En 2015, Grimes lanzó Art Angels, un álbum que desbordaba creatividad y diversidad musical. Temas como Flesh Without Blood y Kill V. Maim destacaron su evolución hacia sonidos más accesibles sin perder su esencia artística. Su capacidad para crear narrativas complejas y envolventes en su música la consolidó como una artista innovadora y visionaria.

Su trabajo más reciente, Miss Anthropocene (2020), es una exploración oscura y reflexiva de temas como el cambio climático y la inteligencia artificial. Con este álbum, Grimes sigue demostrando su habilidad para combinar profundidad conceptual y melodías pegajosas.

