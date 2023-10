Gruff Rhys revela detalles de su nuevo álbum «Sadness Sets Me Free» y presenta la canción «Celestial Candyfloss»

El músico galés Gruff Rhys ha anunciado su próximo álbum, titulado Sadness Sets Me Free, que será lanzado el 26 de enero a través de Rough Trade Records. El álbum fue presentado con una nueva canción llamada Celestial Candyfloss, en la que Rhys explora las longitudes cósmicas a las que las personas llegan en busca del amor y la aceptación.

La portada del álbum, creada por Mark James, retrata a Rhys viendo interferencias de televisión dentro de un contenedor de carga perdido en el espacio, reflejando el tema de la soledad cósmica y arrojando luz sobre la tristeza. Con el deseo de lograr un sonido diferente, Rhys abraza la serendipia y los encuentros fortuitos en el proceso creativo del que será su 25º álbum, en esta ocasión junto a una banda que incluye a Osian Gwynedd en el piano, Huw V Williams en el contrabajo y Kliph Scurlock, el exbaterista de Flaming Lips convertido en archivista de Super Furry Animals en la batería.

Gruff Rhys, conocido por su trabajo con Super Furry Animals, previamente lanzó el álbum de la banda sonora de la película The Almond And The Seahorse en febrero, con contribuciones de miembros de la National Orchestra of Wales. Sadness Sets Me Free sigue a su álbum de 2021 Seeking New Gods, y Rhys continúa explorando nuevos territorios musicales y experiencias sonoras mientras se embarca en esta última aventura artística, prometiendo a los oyentes una exploración musical única e introspectiva en los reinos de la melancolía cósmica y la emoción humana.

Aquí tenéis el tracklist completo:

‘Sadness Sets Me Free’

‘Bad Friend’

‘Celestial Candyfloss’

‘Silver Lining (lead balloons)’

‘On The Far Side of the Dollar’

‘They Sold My Home to Build a skyscraper’

‘Peace Signs’

‘Cover up the Cover up’

‘I Tended My Resignation’

‘I’ll Keep Singing’