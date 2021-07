“Guided By Angels” primer single de “Comfort to Me”, lo nuevo de Amyl and The Sniffers

Amyl and The Sniffers anunciaron su vuelta a la música con la salida a finales de año de Comfort To Me. Este sería su segundo trabajo discográfico. El primero ya vio la luz en 2019 y llevaba título homónimo al grupo.

El grupo australiano se ha encargado de crear desde cero todo este trabajo discográfico durante el confinamiento. Amyl and The Sniffers vierten su música, ahora mucho más madurada que en el primer proyecto, donde cabe destacar la influencia en este single de Motörhead y sobre todo de Wendy O Williams.

El disco ha sido masterizado por Bernie Grundman (famoso por se el encargado de masterizar a los prodigios Michael Jackson, Prince y Dr Dre) y mezclado por Nick Launay (que ya destacó en la producción de trabajos en los que impera la excelencia de Arcade Fire, Anna Calvi y Band of Skulls).

En boca de Amyl Taylor, vocalista de Amyl and The Sniffers “Si tuviera que explicar a qué se parece este disco, pienso que es lo más parecido a ver un episodio de The Nanny pero el escenario es un show de coches australianos, donde Nanny se preocupa sobre los problemas sociales y nos lee un par de libros, y posiblemente el señor Sherffield esté bebiendo cerveza al Sol.”

“Es un Mitsubishi Lance que supera ligeramente el límite de velocidad en una zona escolar. Darse cuenta de lo genial que es usar pantalones de chándal en la cama. Es tener a alguien que quiera prepararte la cena cuando realmente estás roto. Soy yo haciendo shadow-boxing en el escenario, cubierta de mi propio sudor, en lugar de estar sentada en silencio en una de las esquinas”.

Lo que está claro es que Amyl and The Sniffers nos ofrecen otro punto de vista propio de su visión de la música. Vuelven con el punk-rock que tanto incomodaba a los señores de traje de los años 60. Rompedores y transgresores como si el punk fuera el estilo de música imperante, y no como tristemente se encuentra el punk en la actualidad, siendo un estilo de música totalmente infravalorado.

Puedes escuchar Guided By Angels en primicia tanto en Spotify como en Apple Music.