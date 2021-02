La banda de rock Guided By Voices ha anunciado su próximo álbum Earth Man Blues que incluye canciones inéditas rescatadas de los diferentes archivos de música de la banda y demos que no se habían llegado a completar.

“Me quedé impresionado por haberlos descartado”, comentaba el líder de la banda de indie rock de Dayton Robert Pollard. “De todos modos, combiné algunos de ellos y creé nuevos arreglos. A otros los dejé como estaban”

La fecha de lanzamiento de este nuevo disco será el 30 de abril. Pollard dijo que hizo que el álbum “pareciera casi autobiográfico”, según explica. “Después de escuchar la secuencia final, pensé que se sentía casi como una producción escénica musical, así que agregué nombres y lugares. Escenarios y eventos reales que fueron reales en mi infancia”, comentaba el artista.

Anterior a este nuevo lanzamiento encontramos sus tres álbumes publicados el pasado año 2020: Surrender Your Poppy Field, Mirrored Aztec y Styles We Paid For. Fue a principios de este año 2021 cuando publicaron su EP Heaven Beats lowa con el nombre de Cub Scout Bowling Pins.

Para hacer la espera del álbum completo más amena a sus fans, ya han compartido su primer single que estará incluido en el disco: Free Agents: