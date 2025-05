Guided By Voices anuncia «Thick Rich And Delicious», su 42º álbum, desmintiendo rumores de separación

La legendaria banda de indie rock Guided By Voices ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su 42º disco, Thick Rich And Delicious, programado para el 31 de octubre de 2025. El anuncio llega apenas tres meses después del lanzamiento de Universe Room, su 41º trabajo, y pone fin a especulaciones sobre una posible disolución del grupo liderado por Robert Pollard. La noticia, confirmada por un representante de la banda a Rolling Stone, reafirma la incansable creatividad de los veteranos de Dayton, Ohio.

Rumores de ruptura desmentidos

Las especulaciones sobre el fin de Guided By Voices surgieron tras una entrevista del guitarrista Bobby Bare Jr. en el podcast RAW Impressions de Lou Barlow y Adelle Barlow, el 19 de mayo de 2025. Cuando Adelle mencionó que nunca había visto a la banda en vivo, Bare respondió: “Nos estamos separando. Nunca lo harás. Se acabó. No tocaremos más”. Sus palabras desataron una oleada de preocupación entre los fans, amplificada por publicaciones en redes sociales. Sin embargo, Adelle aclaró a Brooklyn Vegan que hubo problemas técnicos durante la grabación, sugiriendo que Bare se refería a una interrupción en la conexión de internet, no a la banda. El anuncio de Thick Rich And Delicious ha disipado estas dudas, confirmando que Guided By Voices sigue activa, aunque no hay fechas de gira programadas tras su último concierto en Dallas en octubre de 2024.

Lo que sabemos de Thick Rich And Delicious

Aunque la banda no ha compartido detalles específicos sobre Thick Rich And Delicious, como la lista de canciones o el primer sencillo, se espera que mantenga el estilo característico de Guided By Voices: canciones breves, melodías infecciosas y un enfoque lo-fi con influencias de rock alternativo y post-punk. Producido probablemente por Travis Harrison, quien trabajó en Universe Room, el álbum promete ser otro capítulo en la prolífica carrera del grupo, que ha lanzado 20 discos desde su última reforma en 2016. La banda, formada por Pollard, Bare, Kevin March, Doug Gillard y Mark Shue, sigue siendo un referente del indie rock por su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

En redes sociales, los fans han expresado alivio y entusiasmo, destacando la longevidad de Guided By Voices con comentarios como “42 álbumes y contando, ¡increíble!”. Publicaciones en redes subrayan la confusión inicial por las palabras de Bare, pero celebran la noticia del nuevo disco. Con Thick Rich And Delicious, Guided By Voices reafirma su compromiso con la creación musical gracias a este disco, desafiando las expectativas de una banda con más de cuatro décadas de historia.

Guided By Voices: un legado inagotable de indie rock desde Dayton

Desde su formación en 1983 en Dayton, Ohio, Guided By Voices ha sido sinónimo de prolificidad y creatividad desenfrenada. Liderada por el carismático Robert Pollard, la banda ha lanzado 41 álbumes hasta mayo de 2025, con su 42º, Thick Rich And Delicious, en camino. Con un sonido que fusiona indie rock, lo-fi, punk y pop psicodélico, Guided By Voices ha cultivado un culto fiel gracias a sus canciones breves y su estética cruda.

El debut de Guided By Voices, Devil Between My Toes (1987), marcó el inicio de su prolífica carrera, pero fue con Bee Thousand (1994) y Alien Lanes (1995) cuando alcanzaron reconocimiento. Estos álbumes, grabados en cintas de cuatro pistas, definieron el sonido lo-fi de los 90 con temas como I Am a Scientist y Game of Pricks. La formación clásica, con Pollard, Tobin Sprout, Mitch Mitchell, Kevin Fennell y Greg Demos, estableció un estándar de creatividad que influyó en bandas como Pavement. Su disco más exitoso, Universal Truths and Cycles (2002), alcanzó el puesto 160 en el Billboard 200.

Guided By Voices se disolvió en 2004 tras 15 álbumes, pero Pollard continuó con proyectos en solitario y su sello, Guided By Voices Inc. La banda se reformó en 2010, lanzando seis discos antes de otra pausa en 2014. Desde 2016, con la formación actual (Pollard, Bare, March, Gillard, Shue), han publicado 19 álbumes, incluyendo Earth Man Blues (2021), considerado por Rolling Stone su mejor trabajo desde Alien Lanes. Universe Room (febrero de 2025) destacó por su diversidad sónica, con temas como Fly Religion.

Con más de 1.600 canciones compuestas por Pollard, Guided By Voices es un fenómeno único. Su música ha aparecido en películas como Bubble de Steven Soderbergh y series como The IT Crowd. Su legado, descrito por GRAMMY.com como “una máquina de melodías atemporales”, sigue creciendo con Thick Rich And Delicious. A pesar de no tener fechas de gira confirmadas para 2025, su influencia en el indie rock permanece inquebrantable.

