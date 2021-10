Guided By Voices anuncian (otro) disco más por sorpresa para este viernes

Artista

Guided By Voices

¿Por qué son noticia?

La veterana banda liderada por Robert Pollard ha anunciado el que será nada menos que su 34º disco, que se titulará It’s Not Them. It Couldn’t Be Them. It Is Them! y saldrá publicado este mismo viernes el 22 de octubre.

Sobre el disco

El álbum ha sido compuesto ‎en su totalidad por el propio Robert Pollard, mientras que de la producción se ha encargado su colaborador habitual Travis Harrison. Incluirá un total de 15 canciones y supone nada menos que su segundo disco de este año, tras Earth Man Blues en abril, y el quinto desde que empezó la pandemia, ya que recordemos que en 2020 lanzaron Surrender Your Poppy Field, Mirrored Aztec y Styles We Paid For. Por el momento, ya hemos escuchado tres adelantos, de los que os dejamos con Dance of Gurus a continuación.‎

Guided By Voices – Dance of Gurus

Tracklist del disco

1. ‘Spanish Coin’ 2. ‘High In The Rain’ 3. ‘Dance Of Gurus’ 4. ‘Flying Without A License’ 5. ‘Psycho House’ 6. ‘Maintenance Man Of The Haunted House’ 7. ‘I Share A Rhythm’ 8. ‘Razor Bug’ 9. ‘I Wanna Monkey’ 10. ‘Cherub And The Great Child Actor’ 11. ‘Black And White Eyes In A Prism’ 12. ‘People Need Holes’ 13. ‘The Bell Gets Out of the Way’ 14. ‘Chain Gang Island’ 15. ‘My (Limited) Engagement’

