Guille Galván se adentra en la herida y la cura con “Los motivos”, su nuevo adelanto en solitario

Guille Galván continúa desvelando las capas emocionales de su debut en solitario con “Los motivos”, segundo y último adelanto antes de la publicación del álbum, previsto para las próximas semanas. El tema, editado por Esmerarte y ya disponible en plataformas, confirma la senda íntima, vulnerable y profundamente narrativa que el madrileño abrió hace apenas un mes con “En qué momento dudé de ti”.

En esta ocasión, Galván reflexiona sobre la dualidad que habita en cada uno de nosotros, esa tensión entre lo salvaje y lo racional que nos obliga a buscar explicaciones incluso cuando todo responde al azar. El propio artista lo resume con claridad en una frase que atraviesa la canción como un latido: “A veces nos hacemos daño. A veces somos apoyo y cura, casi sin saberlo”. Esa búsqueda de sentido —o de consuelo— se convierte en el eje emocional de un tema que crece desde la sencillez inicial hasta un paisaje sonoro más amplio y texturizado.

La producción vuelve a estar en manos de Campi Campón, colaborador habitual de Jorge Drexler, Vetusta Morla o Valeria Castro, que aporta batería, bajo, teclados eléctricos y un trabajo minucioso de texturas. El productor catalán describe el proceso como un ejercicio de intuición y escucha: “Todo lo que añadí sucedió en un par de días encerrado en mi estudio… Me gusta pensar que la canción me fue guiando relajadamente hacia donde está hoy, sin fuegos artificiales, con una emoción tremenda”. La mezcla corre a cargo de Carlos Raya y la masterización la firma Fred Kevorkian desde Nueva York.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Guillermo Galoe, ganador de un Goya por Frágil equilibrio. La pieza está protagonizada por Irene Escolar, reciente Premio de la Unión de Actores 2025, junto a Fernando Delgado Hierro y el propio Galván. Galoe retoma un universo que ya había explorado en Ciudad sin sueño, imaginando esta vez qué ocurre en el interior de esa parroquia que rondaba el caballo blanco de su anterior obra: “En ‘Los motivos’ encontramos la respuesta”, explica el director.

Con este segundo adelanto, Guille Galván se sitúa en la recta final hacia un debut que promete ser uno de los trabajos más personales y emocionalmente afilados del año. “Los motivos” no solo amplía su imaginario, sino que confirma que su aventura en solitario llega cargada de intención, sensibilidad y una mirada poética que ya es marca de la casa.

Guille Galván: una voz propia que emerge entre versos y guitarras

A lo largo de más de dos décadas, Guille Galván se ha consolidado como una de las plumas más reconocibles del indie español gracias a su trabajo como letrista y guitarrista en Vetusta Morla, banda clave para entender la evolución del rock alternativo en nuestro país. Su escritura, marcada por la metáfora emocional y la precisión poética, ha acompañado discos esenciales como Un día en el mundo, Mapas, La deriva, Mismo sitio, distinto lugar o Cable a tierra. Paralelamente, ha desarrollado una faceta literaria con poemarios que amplían su universo creativo. Su salto al formato en solitario supone un paso natural: un espacio donde explorar nuevas texturas, relatos más íntimos y una voz propia que, lejos de alejarse de su trayectoria, la expande con honestidad y riesgo. Su debut promete consolidarlo no solo como compositor, sino como narrador emocional de primera línea.

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