Guille Galván se desnuda emocionalmente en “En qué momento dudé de ti”, primer adelanto de su debut en solitario

El compositor y guitarrista Guille Galván, conocido por su trayectoria en Vetusta Morla, inicia una nueva etapa con “En qué momento dudé de ti”, el primer adelanto de su álbum debut en solitario del mismo nombre (Esmerarte, 2026). Según detalla el comunicado con el que ha dado a conocer este adelanto, el músico presenta una canción íntima, cruda y honesta, construida únicamente con voz y guitarra, grabada en su propia casa y sin artificios que distraigan del núcleo emocional del tema.

Galván explica que la canción nace de un gesto de reparación hacia alguien a quien no trató con justicia: “Es un acercamiento ante alguien con quien no has sido justo y ahora tratas de poner en valor reconociéndole todo lo que ha hecho”. El artista describe el tema como una declaración a pecho descubierto, donde la fragilidad del otro sirve de espejo para reconocer la propia: “Encontrando en la fragilidad del otro, la nuestra propia y usando esa herida como canal de comunicación y empatía”.

Este primer adelanto marca la línea estética y emocional del disco: canciones concebidas como refugio, como celebración de quienes acompañan y sostienen. Galván cuenta que grabó guitarra y voz simultáneamente, buscando reencontrarse con su manera más esencial de cantar. Algunas piezas permanecieron desnudas; otras crecieron y se ramificaron, pero siempre manteniendo esa intimidad de bis a bis con el oyente. La producción corre a cargo del propio Galván junto a Héctor G. Fazzo, mientras que la mezcla la firma Carlos Raya.

El lanzamiento llega acompañado de un vídeo dirigido por Pablo Hoyos, grabado en la misma habitación donde nació el disco, rodeado de instrumentos, recuerdos y fotografías. Es la primera vez que Guille Galván se coloca al frente de un proyecto propio, después de más de dos décadas componiendo, girando y publicando con Vetusta Morla, además de firmar libros de poesía y bandas sonoras premiadas. Con “En qué momento dudé de ti”, abre una puerta a su universo más personal y promete ir desvelándolo poco a poco en los próximos meses.

Guille Galván: Sensibilidad, palabra y búsqueda constante

A lo largo de más de veinte años, Guille Galván se ha consolidado como uno de los letristas y compositores más influyentes del pop en castellano. Como miembro de Vetusta Morla, ha participado en la creación de discos fundamentales como Un día en el mundo (2008), Mapas (2011), La deriva (2014), Mismo sitio, distinto lugar (2017) o Cable a tierra (2021), trabajos que han redefinido el indie español y llevado a la banda a escenarios de todo el mundo. Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera literaria con varios libros de poesía y ha compuesto bandas sonoras para cine, reconocidas en festivales y certámenes especializados. Su debut en solitario con En qué momento dudé de ti supone un paso natural hacia un espacio más íntimo, donde la canción se convierte en refugio, memoria y diálogo emocional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.