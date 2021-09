Guns N’ Roses lanzarán un nuevo EP en febrero

Guns N’ Roses han anunciado un nuevo EP titulado Hard Skool para el próximo 25 de febrero.

Sobre este nuevo EP

Estamos ante el primer nuevo disco que Axl Rose, Slash y Duff McKagan lanzan juntos en 28 años, concretamente desde The Spaghetti Incident? en 1993.

Por supuesto, incluirá el tema que estrenaron la semana pasada y con el que comparte nombre, así como su single del pasado agosto, Absurd, y dos grabaciones en directo de Don’t Cry y You’re Crazy de su disco debut.

Tracklist de Hard Skool, nuevo EP de Guns N’ Roses

‘Hard Skool’ ‘Absurd’ ‘Don’t Cry (Live)’ ‘You’re Crazy (Live)’

Sobre Guns N' Roses

Lo que ha hecho de Guns N’ Roses una banda controversial (los altercados públicos, las declaraciones fuera de tono, su escandalosa decadencia) es al mismo tiempo lo que cautiva a su público. Después de todo, sus fans abrazaron la mezcla de hard rock setentero, heavy metal y punk de su álbum debut Appetite for Destruction (1987) precisamente porque transmitía una sensación de peligro que rebasaba por mucho el metal pop homogeneizado de la era MTV. “Welcome to the Jungle” es un fabuloso himno guitarrero, pero también una crónica furiosa de los callejones oscuros del sueño americano. Y hasta la balada “Sweet Child O’ Mine” termina en el mar de dudas del cantante Axl Rose. Era evidente que la fama iba a ser un arma de doble filo para la banda, que parecía vivir en un continuo estado de turbulencia mediática. Sin embargo, su ambición artística no hizo más que crecer. Use Your Illusion I y II fueron lanzados simultáneamente en 1991, con los riffs más característicos del guitarrista Slash. Y sus canciones más memorables son verdaderos dramas épicos, como “November Rain”, que reflejan la admiración de Rose por el rock grandioso de Queen. El siguiente álbum de material original no llegaría sino hasta 2008 con Chinese Democracy, pero para entonces ya sólo era el proyecto personal de su vocalista, que tomó un desvío inesperado hacia el rock industrial. Cuando parecía que ya no había esperanza de que regresara la formación original, Slash y el bajista Duff McKagan sorprendieron a todos anunciando su vuelta a la banda en 2016. Además de encabezar el festival Coachella, se embarcaron en una exitosa gira mundial, prueba definitiva de que, más allá de las controversias, se trata de una de las bandas más grandes en la historia del rock.

Fuente: Apple Music

