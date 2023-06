Ha fallecido Blackie Onassis, batería de Urge Overkill

La banda de rock alternativo Urge Overkill ha confirmado en su cuenta de Instagram la muerte de su batería John Rowan, más conocido como Blackie Onassis. El músico formó parte del grupo durante su época más exitosa en los años 90, cuando participaron en la banda sonora de Pulp Fiction con su versión de Girl, You’ll Be a Woman Soon. La causa del fallecimiento no ha sido revelada.

Un batería con historia

Blackie Onassis se unió a Urge Overkill en 1991, justo a tiempo para grabar su tercer álbum, The Supersonic Storybook, que incluía el tema Today Is Blackie’s Birthday, una especie de presentación informal de su nuevo integrante. Al año siguiente, la banda publicó el EP Stull, que contenía su famosa versión del clásico de Neil Diamond Girl, You’ll Be a Woman Soon. Esta canción se convirtió en un icono del cine cuando Quentin Tarantino la utilizó para la escena de la sobredosis de Mia Wallace en Pulp Fiction.

Onassis permaneció en Urge Overkill hasta mediados de los 90, tocando en los discos Saturation (1993) y Exit the Dragon (1995). El primero fue el más exitoso comercialmente, con el single Sister Havana como uno de los hits del rock alternativo de la época. La banda acompañó a Nirvana en su gira de Nevermind y se ganó el respeto de la crítica y el público.

Sin embargo, la carrera de Onassis se vio truncada por sus problemas con las drogas. Según el Los Angeles Times, fue arrestado por posesión de heroína poco después de lanzar Exit the Dragon. Dejó la banda en 1996 y perdió el contacto con sus compañeros durante los años siguientes. Urge Overkill se reformó sin él a principios de los 2000 y publicó dos álbumes más: Rock & Roll Submarine (2011) y Oui (2020).

Un adiós al rockero

La banda ha expresado su tristeza por la pérdida de Onassis y ha pedido respeto para su privacidad y la de su familia y fans. Sin duda, se trata de una noticia muy triste para el mundo del rock y para todos los que disfrutamos con su música.