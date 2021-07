HAIM tienen una nueva canción para el verano: “Cherry Flavored Stomach Ache”

Las hermanas HAIM están preparadas para el verano y, en colaboración con Netflix, han lanzado una nueva canción titulada Cherry Flavored Stomach Ache para la película que está a punto de estrenar la plataforma de contenidos titulada The Last Letter Of Your Love.

Cómo es habitual, el trío se ha rodeado de sus colaboradores habituales, los productores Dave Fridmann y Ariel Rechtshaid para esta canción que compusieron durante una reciente cuarentena y en la que destacan el uso de instrumentos de cuerda e incluso una armónica.

La película se estrena el próximo viernes 23 de julio en Netflix, pero ya podemos escuchar esta canción, que es el primer nuevo lanzamiento de la banda estadounidense desde que el verano pasado publicasen su disco Women in Music Pt. III.