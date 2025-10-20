Haircut 100 vuelve con Nick Heyward, nuevo disco y una gira que huele a clásico

Después de más de cuatro décadas de silencio discográfico, Haircut 100 regresa con su formación original y un nuevo álbum bajo el brazo. La banda británica, que marcó la escena pop de los años 80 con su estilo funk-pop soleado y contagioso, ha anunciado Boxing The Compass, su primer disco en 42 años, que verá la luz el 20 de marzo de 2026. El anuncio llega acompañado del lanzamiento del single Dynamite, un tema vibrante que, en palabras de Nick Heyward, habla de “la comunicación explosiva entre almas gemelas, amigos o familiares, incluso a través de satélites”.

La reunión no es un capricho nostálgico: en 2023, Haircut 100 ya había tanteado su regreso con una serie de conciertos —incluido un celebrado concierto en el O2 Shepherd’s Bush Empire— y una versión en vivo de As It Was de Harry Styles grabada en Maida Vale. Además, su single The Unloving Plum, lanzado en 2024, fue elegido “Record of the Week” en BBC Radio 2, lo que confirmó que el público seguía ahí, esperando. Ahora, con Boxing The Compass, producido junto a Sean Read (colaborador de Dexys), el grupo promete una colección de canciones frescas pero fieles a su ADN melódico y optimista. El disco incluirá temas como Vanishing Point, That’s A Start, Come Back To Me o Soul Bird.

La gira de presentación recorrerá Reino Unido en mayo de 2026, con paradas en Londres, Manchester, Glasgow y más. Las entradas estarán disponibles en preventa el 22 de octubre y en venta general el 24. Según Heyward, este tour será “el más grande que Haircut 100 haya hecho jamás”, con todos los clásicos y nuevas canciones que “están deseando compartir con el público”.

De iconos del funk-pop ochentero a héroes del revival: la historia de Haircut 100

Haircut 100 nació en 1980 en Beckenham, Inglaterra, y rápidamente se convirtió en una de las bandas más queridas del pop británico gracias a su mezcla de funk, jazz y new wave. Su debut, Pelican West (1982), fue un éxito rotundo: alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido y fue certificado disco de platino. Canciones como Favourite Shirts (Boy Meets Girl), Love Plus One y Fantastic Day se convirtieron en himnos de una generación que buscaba alegría y sofisticación en plena era post-punk. El carisma de Nick Heyward, su líder y principal compositor, fue clave para el ascenso meteórico del grupo.

Sin embargo, la historia de Haircut 100 fue tan breve como intensa. Tras el éxito inicial, tensiones internas llevaron a la salida de Heyward en 1983, justo antes del lanzamiento del segundo álbum, Paint and Paint (1984), que no logró replicar el impacto de su predecesor. Mientras tanto, Heyward inició una carrera en solitario con discos como North of a Miracle (1983), que contenía joyas como Whistle Down the Wind y consolidó su reputación como un fino artesano del pop británico. Aunque la banda tuvo varios intentos de reunión a lo largo de los años, no fue hasta 2023 que la formación original volvió a los escenarios con fuerza, celebrando el 40 aniversario de Pelican West con conciertos sold out y una energía intacta.

Aunque muchos los recuerdan por Love Plus One, reducir a Haircut 100 a un one-hit wonder sería injusto. Su propuesta musical, que combinaba líneas de bajo funk, guitarras limpias y arreglos de viento, fue una bocanada de aire fresco en una época dominada por el synth-pop y la oscuridad post-punk. Su influencia se puede rastrear en bandas contemporáneas como Phoenix, Two Door Cinema Club o incluso en el lado más pop de Vampire Weekend, que han sabido reinterpretar ese espíritu veraniego con un giro moderno.

El regreso de Haircut 100 no solo apela a la nostalgia, sino que también demuestra la vigencia de su propuesta. En una era donde el pop retro vive un nuevo auge, Boxing The Compass llega en el momento justo para reconectar con viejos fans y conquistar a nuevas audiencias. La producción de Sean Read promete un sonido pulido pero con alma, y la química entre los miembros originales —Heyward, Graham Jones, Les Nemes y Blair Cunningham— parece más fuerte que nunca. Si algo ha demostrado este regreso es que, a veces, volver a casa no solo es posible, sino necesario. Porque, como dice el propio Heyward, “estamos regresando al puerto del que zarpamos hace 43 años, con un cuaderno lleno de canciones de nuestros viajes personales”.

