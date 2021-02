Half Human, el nuevo EP de Real State

El próximo 26 de marzo, vía Domino Records, nos llega Half Human, el EP de los norteamericanos Real State quienes, el año pasado, lanzaron The Main Thing, su quinto disco en estudio.

Half Human es el primer sencillo que se desprende del EP, cuyo audio se puede encontrar en diversas plataformas de streaming. La gran sorpresa es que el sencillo viene acompañado con un vídeo y, a través de redes sociales y de su página oficial nos dan a conocer el nombre de los temas que componen la grabación.

Todas las canciones fueron maquetadas mientras se realizaban las grabaciones de The Main Thing, pero como suele pasar, no todas las canciones entran en el disco y muchas veces no son lanzadas. En este caso, en plena pandemia, los integrantes de la banda comenzaron a enviarse los archivos de las canciones y decidieron sacarle provecho a la situación mundial para poder sacar lo mejor de ellos y pulir el material grabado.



En palabras del vocalista y guitarrista Martin Courtney: “La vida sigue cambiando y adicionalmente llegan responsabilidades y el estrés se va agregando, pero la banda sigue aquí”. Nada más acertado en estos tiempos.

Lista de canciones:

Desire Path

Half a Human

Soon

D+

In the Garden

Ribbon