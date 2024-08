Half Waif regresa con su nuevo disco “See You at the Maypole” tras una pérdida personal

Half Waif, el proyecto de Nandi Rose, ha anunciado su nuevo álbum See You at the Maypole, que se lanzará el 4 de octubre a través de Anti-. Este álbum sigue a Mythopoetics de 2021 y está encabezado por el sencillo Figurine. El video de Figurine, dirigido por Derrick Belcham y coreografiado por Kora Radella, fue filmado en la casa de Rose en el norte del estado de Nueva York.

En el material de prensa, Rose explicó que el tema del álbum surgió de un episodio médico tras un aborto espontáneo. Sobre Figurine, Rose comentó que la canción trata sobre cómo continuar después de perder algo precioso y encontrar la luz nuevamente. Colaboró con Zubin Hensler y una banda rotativa de músicos, incluyendo percusionistas, guitarristas, violinistas, clarinetistas, trombonistas, arpistas y contrabajistas.

Half Waif también ha anunciado una gira por Estados Unidos para promocionar el álbum, con fechas que comienzan el 5 de octubre en Chatham, NY, y continúan hasta marzo de 2025 en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Portland y Seattle.

Tracklist de Half Waif – See You at the Maypole