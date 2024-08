Halsey anuncia su confesional nuevo disco «The Great Impersonator»

Halsey ha anunciado su nuevo álbum, The Great Impersonator, descrito como un “álbum conceptual confesional”. En un video teaser, la cantante reflexiona sobre su vida tras ser diagnosticada con Lupus y un raro trastorno linfoproliferativo de células T. Halsey se pregunta cómo habría sido su carrera si hubiera debutado en diferentes décadas, desde los años 70 hasta los 2000. Este álbum promete explorar estilos musicales de varias épocas, ofreciendo una perspectiva única sobre su identidad y trayectoria artística.

Hasta ahora, The Great Impersonator ha sido adelantado con tres canciones: The End, Lucky y Lonely Is The Muse. The End fue lanzada en junio, seguida de Lucky en julio, que incluye un sample de Britney Spears. Halsey expresó su nerviosismo por obtener la aprobación del sample y compartió todo el proceso creativo con Spears. La tercera canción, Lonely Is The Muse, debutó a principios de agosto.

La cantante ha utilizado sus experiencias personales para inspirar su música, creando un álbum que promete ser tanto introspectivo como innovador. Estaremos atentos a futuras noticias pero, mientras tanto, os dejamos con el trailer.