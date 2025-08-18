Halsey revive «Badlands» con videoclips para «Drive» y «Gasoline»

Halsey está de vuelta en el universo de Badlands para celebrar su décimo aniversario con un regalo especial: un doble video musical para dos de los temas favoritos de los fans: Drive y Gasoline. Anunciado el 15 de agosto de 2025, el proyecto retoma la narrativa visual que definió su álbum debut de 2015, conocido por su estética grunge y su historia inmersiva. El teaser, compartido en Instagram, muestra a Halsey con su icónico cabello azul claro, conduciendo un convertible rosa por paisajes desolados, acompañada por el actor Tyler Posey, quien ya apareció en el video de Colors. La frase “Nunca nos fuimos” en el teaser promete una continuación de la mitología de Badlands, retomando el final del video de New Americana, donde se insinuaba Drive.

El doble video, titulado Badlands 2025, incluye metraje nuevo, no material antiguo, y aunque no tiene fecha de estreno confirmada, Halsey aseguró que llegará pronto. Además, el 29 de agosto se lanzará Badlands (Decade Edition Anthology), una edición especial con versiones orquestales, demos y remixes. Este regreso coincide con la promoción de su reciente álbum The Great Impersonator (2024), consolidando su conexión con los fans que la vieron crecer desde su era Tumblr. Los seguidores están emocionados, celebrando en redes este cierre de ciclo para Badlands, un hito que marcó a Halsey como estrella del pop alternativo.

Halsey: una voz que redefine el pop alternativo

Halsey, nacida como Ashley Nicolette Frangipane, irrumpió en 2014 con su EP Room 93, un preludio de su estilo visceral y confesional que la catapultó al estrellato. Su debut, Badlands (2015), un álbum conceptual con tintes de pop alternativo y electrónica, la consolidó como una figura clave de la escena Tumblr, con hits como New Americana y Ghost. Su narrativa distópica y su estética grunge conectaron con una generación, mientras su franqueza sobre salud mental y bisexualidad la hicieron un ícono. Le siguió Hopeless Fountain Kingdom (2017), un relato cinematográfico inspirado en Romeo y Julieta, con colaboraciones como Closer junto a The Chainsmokers, que dominó las listas. Halsey no teme experimentar: Manic (2020) exploró géneros desde pop-punk hasta R&B, con Without Me como himno de desamor.

En 2021, If I Can’t Have Love, I Want Power, producido por Trent Reznor y Atticus Ross, marcó un giro hacia el rock industrial, abordando la maternidad con crudeza. Su quinto álbum, The Great Impersonator (2024), mostró su versatilidad, inspirándose en artistas como David Bowie y Kate Bush. Halsey ha vendido millones de discos, acumulado premios como el Billboard Women in Music y colaborado con nombres como BTS y Post Malone. En 2025, celebra el décimo aniversario de Badlands con una edición especial y videos nuevos, reafirmando su legado como una artista que fusiona vulnerabilidad, arte y reinvención constante.

