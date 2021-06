La artista estadounidense Halsey ha anunciado su próximo álbum, el cuarto en su discografía. Y aunque se desconoce la fecha de su lanzamiento, sí sabemos que está producido por los galardonados Trent Reznor y Atticus Ross.

Los dos productores han sido galardonados, este año, con un Oscar a la Mejor Banda Sonora Original y un Globo de Oro por la banda sonora para Soul, un trabajo para Pixar. El año pasado, y con su grupo Nine Inch Nails, lanzaron dos LP’s instrumentales; Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locuts.

Pero la última producción de Trent Reznor para otro artista se remonta al año 2007. En esa ocasión produjo el álbum de Saul Williams, The Inevitable Rise and Liberation of NiggyTardust. También se le atribuye la producción de Old Town Road, qie incluye un sample de su propio grupo Nine Inch Nails.

Volviendo a Halsey y el enigmático anuncio de su nuevo álbum If I Can’t Have Love, I Want Power; es por la red social Twitter por donde se anunció este nuevo álbum, que sigue a su último trabajo de larga duración Manic (Capitol Records, 2020). Un álbum que se rodeó de colaboraciones de lujo (Dominic Fike, Alanis Morrissette, y muchos más).

Aquí debajo os dejamos este enigmático anuncio.