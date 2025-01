Hamilton Leithauser anuncia su nuevo disco «This Side of the Island» y comparte el primer adelanto

Hamilton Leithauser, vocalista de The Walkmen, ha anunciado su nuevo álbum en solitario This Side of the Island, que se lanzará el 7 de marzo a través de Glassnote. Además, ha compartido el primer sencillo del álbum, Knockin’ Heart.

El álbum, que fue anticipado por su tema principal en diciembre, ha sido coproducido por Leithauser y su esposa Anna Stumpf, con la colaboración de Aaron Dessner de The National en siete de las nueve pistas.

En su anuncio, Leithauser expresó su entusiasmo: «No puedo esperar a que escuchéis el álbum al completo. Trabajé en él durante ocho años… sí, 8. Barack Obama era presidente cuando grabé el piano para la primera canción». El sencillo Knockin’ Heart fue descrito por Leithauser como una canción inspirada en Nirvana. «Es un amante distanciado y drogado que intenta desesperadamente enviar un mensaje a alguien que probablemente no está escuchando. Es algo así como un ‘Te amaré de por vida si me lo permites'».

Además del anuncio del álbum, Leithauser confirmó que continuará con su residencia anual en el Cafe Carlyle de Nueva York por séptimo año consecutivo en marzo. También realizará una serie de conciertos íntimos a principios de 2025, incluyendo una actuación en EartH en Londres.

Hamilton Leithauser es conocido por ser el vocalista principal de The Walkmen, una banda de indie rock formada en Nueva York en 2000. La banda ganó reconocimiento con su álbum debut Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone en 2002. A lo largo de su carrera, The Walkmen lanzaron varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Bows + Arrows (2004) y Heaven (2012).

En 2014, Leithauser lanzó su primer álbum en solitario, Black Hours, que recibió elogios por su estilo distintivo y su capacidad para reinventarse como artista. Su segundo álbum en solitario, The Loves Of Your Life, llegó en 2020 y consolidó su reputación como un talentoso cantautor. Con This Side of the Island, Leithauser continúa explorando nuevas direcciones musicales mientras mantiene su esencia artística.

Y ahora que ya lo habrás escuchado, ¿qué te parece su nuevo sencillo Knockin’ Heart? Descubre todas las novedades de This Side of the Island de Hamilton Leithauser en CrazyMinds y nuestro perfil oficial de WhatsApp.