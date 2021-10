Hamilton Leithauser y Kevin Morby publican una canción conjunta, «Virginia Beach»

Artista

Hamilton Leithauser y Kevin Morby

¿Por qué son noticia?

Los compositores estadounidenses Hamilton Leithauser y Kevin Morby han publicado un tema en colaboración bajo el título Virginia Beach. La canción ha sido producida y mezclada por Leithauser, quien también se encarga de toda la instrumentación y canta junto a Morby.

Sobre la canción

En un primer planteamiento, la canción no iba a ser colaborativa. «Quería hacer una versión moderna de una canción country oscura, que se transformase en un ritmo dance oscuro», apunta Leithauser. También intentó escribir la línea vocal del tema, pero en vistas de que no llegaba a buen puerto, pensó en Morby. «Su voz no suena para nada como la mía y sus canciones suelen tener una estructura muy diferente a las mías», confiesa Leithauser sobre esa búsqueda de aire fresco para la composición.

Trazas de Bob Dylan, Johnny Cash o Barbara Keith se encuentran a lo largo de Virginia Beach. No en vano, la colaboración intenta evocar «cualquiera de esas canciones country y rock n’ roll que hablan sobre nuestras ciudades». El corte es una oda a los viajes y a la geografía norteamericana. «Me sentí obligado a escribir sobre aquellos rincones raros, a la par que preciosos, de Estados Unidos con los que se encuentra inevitablemente un músico mientras gira», relata Morby.

Para este otoño, Hamilton Leithauser y Kevin Morby se van a embarcar en una gira conjunta por Estados Unidos de apoyo a sus respectivos discos, The Loves of Your Life (2020) y Sundowner (2020). Los conciertos empiezan el 14 de octubre y terminarán el 23 de noviembre.

Hamilton Leithauser y Kevin Morby – Virginia Beach

