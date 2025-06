Hand Habits anuncia «Blue Reminder» y una gira mundial estrenando el evocador single «Wheel of Change»

Hand Habits, el proyecto de la multiinstrumentista y compositora Meg Duffy, ha anunciado su nuevo álbum Blue Reminder, que se lanzará el 22 de agosto de 2025 a través de Fat Possum Records. Este trabajo, el primero desde Fun House (2021), explora el amor, la identidad y la imposibilidad de volver al pasado, con un sonido más crudo y eléctrico. El single principal, Wheel of Change, acompañado por un videoclip dirigido por Otium, captura la urgencia emocional del disco. Duffy también ha confirmado una gira mundial que incluye paradas en Estados Unidos, Canadá, Europa y, por primera vez, España, prometiendo un espectáculo íntimo y poderoso.

Un lienzo de amor y autenticidad

Blue Reminder, coproducido por Meg Duffy y Joseph Lorge, fue grabado en Los Ángeles con un elenco estelar de colaboradores, incluyendo a Blake Mills, Jenn Wasner (Flock of Dimes), Alan Wyffels, Gregory Uhlmann, Olivia Kaplan, Tim Carr, Daniel Aged, y Joshua Johnson y Anna Butters de SML. Inspirado por una década en la carretera, el álbum refleja la energía de las sesiones en vivo, con un enfoque en la honestidad emocional. Duffy explicó: “Para este disco, me propuse no transformarme ante el amor. Es sobre el compromiso con una persona, una idea y una versión más honesta de mí misma”. Las letras abordan la lucha contra las normas sociales que marginan identidades no normativas, celebrando la humanidad de los errores. Influenciado por el deseo de vivir plenamente, Blue Reminder combina texturas folk, rock alternativo y Americana, marcando una evolución desde el estilo más suave de Wildly Idle (Humble Before the Void) (2017) y placeholder (2019).

Wheel of Change: Un grito de deseo y pérdida

El single principal, Wheel of Change, es un tema melódico y tenso que explora la imposibilidad de regresar al pasado, con guitarras crujientes y una producción que refleja su urgencia emocional. Duffy describe la canción: “Habla de la desesperación por aferrarse a un momento, un sentimiento o una persona. Hay un borde salvaje en el anhelo, como decir ‘lo necesito ahora más que nunca, no me lo quites todavía’”. Con coros de Jenn Wasner, el tema culmina en un final ardiente y contenido. El videoclip, dirigido por Otium, presenta a Duffy en un paisaje onírico que combina imágenes nostálgicas y abstractas, evocando el conflicto entre el deseo y la aceptación del cambio. Estrenado el 4 de junio de 2025, Wheel of Change es el primer single solista de Hand Habits desde Not Worth the Lie (2024), incluido en la compilación piano1, aunque Duffy también colaboró en 2025 con Matt Berninger en Breaking Into Acting.

Gira mundial con parada en España

Hand Habits llevará Blue Reminder a los escenarios con una gira que comienza el 9 de julio de 2025 en Los Ángeles, apoyando a Yeah Yeah Yeahs, seguida de fechas con Japanese Breakfast y Perfume Genius, en cuya banda Duffy tocó anteriormente. La gira incluye shows como cabeza de cartel en Brooklyn (Public Records, 19 de septiembre), Nueva York (Nightclub 101, 20 de septiembre), Montreal (POP Montreal, 24 de septiembre), Toronto (Sound Garage, 26 de septiembre), Chicago (Empty Bottle, 28 de septiembre) y más. En Europa, Hand Habits actuará junto a Perfume Genius, con paradas confirmadas en España: el 6 de noviembre en Razzmatazz (Barcelona) y el 10 de noviembre en La Riviera (Madrid). Las entradas salen a la venta el 6 de junio de 2025 a las 10:00 hora local. Los fans españoles pueden esperar un espectáculo íntimo que captura la intensidad emocional del álbum, respaldado por la destreza de Duffy como guitarrista.

Un viaje de introspección y colaboración

Además de Blue Reminder, Meg Duffy ha estado activa en colaboraciones, incluyendo trabajos con Matt Berninger (The National), Bill Callahan, Miya Folick y Angie McMahon, consolidando su reputación como una de las guitarristas más solicitadas del indie. En 2023, lanzó el EP Sugar the Bruise y el álbum instrumental Doubles como Duffy x Uhlmann, mostrando su versatilidad. Duffy, quien se identifica como no binaria, ha utilizado Blue Reminder para reflexionar sobre su identidad y el impacto de las normas sociales: “He trabajado mucho para aceptarme como soy, y este disco es un gesto radical de gozo y conexión”. Este lanzamiento reafirma su lugar como una voz única en el indie, combinando vulnerabilidad y fuerza.

Tracklist de Hand Habits – Blue Reminder

More Today Wheel of Change Nubble Dead Rat Jasmine Blossoms Way It Goes (Forgiveness) Beauty 62 Bluebird of Happiness Blue Reminder Quiet Summer Living Proof

El ascenso de una figura clave del indie

Hand Habits, liderado por Meg Duffy, nació en Los Ángeles como un vehículo para la expresión personal de una de las guitarristas más talentosas del indie. Su debut, Wildly Idle (Humble Before the Void) (2017), establecido a Duffy como una voz introspectiva con un estilo folk minimalista. placeholder (2019), lanzado vía Saddle Creek, profundizó en temas de responsabilidad y perdón, ganando elogios por su honestidad. Fun House (2021), coproducido con Sasami Ashworth, marcó un giro hacia un sonido más pulido, con colaboraciones de Perfume Genius. El EP Sugar the Bruise (2023) mostró una faceta juguetona, inspirada en un taller de composición que Duffy impartió.

Como músico de sesión, Duffy ha trabajado con Angel Olsen, Sylvan Esso, Weyes Blood y Perfume Genius, además de formar parte de la banda de Kevin Morby. Su versatilidad y sensibilidad han hecho de Hand Habits un proyecto aclamado, con una base de fans que valora su autenticidad y su habilidad para traducir emociones complejas en música. Blue Reminder promete ser un hito en su carrera, consolidando su legado como una figura esencial del indie contemporáneo.

