Happy Mondays se despide de Rowetta tras 34 años de colaboración

Happy Mondays ha anunciado la salida de la vocalista y percusionista Rowetta tras 34 años de colaboración, en una separación que ha sorprendido a muchos fans. En un comunicado conjunto, la banda agradeció a Rowetta por sus servicios y le deseó lo mejor para el futuro. Rowetta se unió a la banda en 1990 y rápidamente se convirtió en una figura clave, participando en éxitos como Step On, que alcanzó el número cinco en las listas de éxitos. Además, contribuyó en los álbumes Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches y Yes Please!, y acompañó a la banda en tres giras mundiales.

En 2012, cuando Happy Mondays se reformó, Rowetta volvió a unirse al grupo con la formación original y continuó de gira con ellos. Recientemente, colaboró con Shed Seven en el sencillo In Ecstasy. Antes de unirse a Happy Mondays, Rowetta lanzó dos canciones en 1987 y trabajó como corista en varios álbumes, destacando su participación en el LP Stars de Simply Red en 1991.

La salida de Rowetta llega en un momento en que la banda se prepara para nuevos proyectos en 2025, incluyendo una gira con James en el Reino Unido. La noticia ha generado diversas reacciones entre los fans, quienes esperan ver cómo evolucionará la banda sin una de sus voces más icónicas.

Happy Mondays se formó en 1980 en Mánchester y rápidamente se convirtió en una de las bandas más influyentes del movimiento Madchester. Con su mezcla única de rock, dance y psicodelia, lanzaron varios álbumes exitosos, incluyendo Bummed y Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches. La banda ha pasado por varias formaciones y pausas a lo largo de los años, pero siempre ha mantenido su esencia innovadora y su capacidad para reinventarse.

La salida de Rowetta marca el fin de una era para Happy Mondays, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades y cambios.