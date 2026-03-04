Hard‑Fi regresan con «Sweating Someone Else’s Fever» y disparan contra la industria en “They Ain’t Your Friends”

Quince años después de su último álbum, Hard‑Fi vuelven a escena con Sweating Someone Else’s Fever, un trabajo que recupera su pulso social y su energía más combativa. El anuncio llega acompañado de “They Ain’t Your Friends”, un single que apunta directamente a las alianzas falsas del mundo digital y a las dinámicas de poder que siguen marcando la industria musical. El tema nació, según explica Richard Archer, de unir dos viejas maquetas con la ayuda de su hijo de diez años, quien terminó reclamando su parte tras ver cómo la idea cobraba vida: “Ahora va diciendo, ‘¿Dónde está mi parte?’”.

El álbum, escrito y grabado durante 2025 y producido por Archer junto a Wolsey White, verá la luz el 19 de junio a través de V2. Su título proviene de un dicho salvadoreño que habla de no pelear batallas ajenas movidas por el ego, una idea que encaja con el espíritu del disco: la banda reencontrándose, disfrutando del proceso y dejando atrás presiones externas. En lo musical, promete nuevas vías sonoras, libertad creativa y un enfoque renovado del comentario social que siempre ha definido a los de Staines. Entre las colaboraciones destacan el rapero Mike Kalle y la cantante Krysten Cummings, aportando matices que amplían el espectro del grupo sin diluir su identidad.

El regreso de Hard‑Fi no se limita al estudio. Tras su reunión post‑pandemia y un concierto de vuelta en el O2 Forum Kentish Town que voló en minutos, la banda confirma tres fechas en Reino Unido para diciembre de 2026, con paradas en Londres, Birmingham y Mánchester. Antes, pasarán por festivales como Stockton Calling, Y Not o Kendal Calling, demostrando que su base de seguidores sigue tan viva como en los días de Stars Of CCTV. Aquel debut, que vendió más de un millón de copias y rozó el Mercury Prize, marcó una época en la que el indie británico vivía un momento de efervescencia que la banda recuerda con cierta nostalgia y una lucidez crítica sobre lo difícil que es hoy hacerse oír.

Hard‑Fi: Urgencia social e himnos de barrio

Desde su irrupción en 2005 con Stars Of CCTV, Hard‑Fi se consolidaron como una de las voces más reconocibles del indie británico de los 2000. Su mezcla de rock, electrónica y relatos urbanos conectó con una generación que encontraba en canciones como “Hard to Beat” o “Cash Machine” un reflejo directo de su realidad. Tras el éxito de su debut, continuaron con Once Upon a Time in the West (2007) y Killer Sounds (2011), ampliando su sonido sin perder su esencia callejera. Tras años de silencio y proyectos paralelos, la banda resurgió con el EP Don’t Go Making Plans en 2024 y ahora con Sweating Someone Else’s Fever, un regreso que reafirma su capacidad para capturar el clima social y convertirlo en canciones que laten con urgencia y verdad.

