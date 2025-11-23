Hard-Fi vuelve con su cuarto álbum tras 14 años de silencio

La espera ha terminado: Hard-Fi ha confirmado que su cuarto disco ya está terminado y listo para ver la luz en 2026, después de nada menos que 14 años sin publicar material de estudio. La noticia la dio el propio Richard Archer, líder de la banda, en redes sociales, acompañado del productor Wolsey White, con quien ya trabajaron en Stars of CCTV. “Solo ha tardado 14 años”, bromeó Archer, aunque aclaró que el proceso real comenzó a principios de este año. El anuncio llega en un momento cargado de emociones, ya que el vocalista también rindió homenaje al recientemente fallecido Mani, bajista de Stone Roses y ex miembro de Primal Scream, cuya pérdida ha sacudido a la escena británica.

El regreso de los de Staines no es casual: en 2023 se habían reunido para girar y celebrar el vigésimo aniversario de Stars of CCTV, un álbum que marcó a toda una generación con himnos como Cash Machine y Hard to Beat. En 2025, además, reeditaron ese debut en una versión deluxe que volvió a ponerlos en el radar de los fans y la prensa especializada. Ahora, con un nuevo trabajo en camino, Hard-Fi promete recuperar la energía de sus primeros años, pero también explorar nuevas sonoridades, según adelantó Archer en entrevistas recientes. Aunque aún no hay fecha oficial de lanzamiento ni título confirmado, la banda ha asegurado que planea compartirlo con sus seguidores en directo y en un futuro Q&A.

Fuentes como NME destacan que este regreso se suma a una ola de bandas británicas que están revisitando sus raíces mientras buscan actualizar su discurso para una nueva generación de oyentes. La expectativa es alta: ¿será este cuarto álbum capaz de igualar el impacto de Stars of CCTV o Once Upon a Time in the West? Lo cierto es que el regreso de Hard-Fi ya es uno de los acontecimientos más comentados del indie británico en 2025.

De Staines al estrellato: la carrera de Hard-Fi

La historia de Hard-Fi comienza en 2003 en Staines, un suburbio londinense donde Richard Archer, Steve Kemp, Kai Stephens y Ross Phillips decidieron formar una banda que mezclara indie rock con influencias del post-punk revival. Su debut, Stars of CCTV (2005), fue un auténtico fenómeno: alcanzó el número 1 en las listas británicas, vendió más de un millón de copias y recibió una nominación al Mercury Prize. Con temas como Living for the Weekend y Cash Machine, el disco capturó la vida urbana de la clase trabajadora británica y se convirtió en un retrato generacional.

El éxito les permitió girar internacionalmente y consolidarse como una de las propuestas más frescas del indie británico de mediados de los 2000. En 2007 publicaron Once Upon a Time in the West, que también debutó en el número 1 en Reino Unido, con singles como Suburban Knights. Aunque no alcanzó el mismo impacto que su debut, confirmó que la banda tenía un estilo propio y un público fiel. En 2011 llegó Killer Sounds, su tercer álbum, que mostró un sonido más pulido y orientado al pop-rock, con canciones como Good for Nothing y Fire in the House. A pesar de debutar en el top 10 británico, las críticas fueron más tibias y la banda entró en un largo silencio creativo.

Durante ese tiempo, Hard-Fi lanzó recopilatorios como Best of 2004–2014 y EPs como Don’t Go Making Plans (2024), que sirvieron de puente hacia su regreso definitivo. Su discografía refleja una evolución marcada por la tensión entre la crudeza inicial y la búsqueda de un sonido más accesible. Ahora, con su cuarto álbum terminado, la banda tiene la oportunidad de revalidar su legado y demostrar que sigue siendo relevante en una escena que ha cambiado radicalmente desde sus días de gloria.