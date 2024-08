Harmony Tividad presenta «Gossip», su primer álbum en solitario

Harmony Tividad, cofundadora de Girlpool, ha anunciado su primer álbum en solitario titulado Gossip, que saldrá el 11 de octubre bajo su propio sello, Harmony’s Fantasy Corp. El álbum incluye los sencillos Thot Daughter, Miss America y Coke and Mentos, además de una nueva canción llamada No Romeo, que viene acompañada de un video dirigido, estilizado y editado por la propia Harmony. Inspirada por Gossip Girl y las películas de Baz Luhrmann, Romeo + Juliet y Moulin Rouge, Harmony explora diferentes ángulos de la virtud y la bondad en este álbum.

En una declaración, Harmony explicó que Gossip es una exploración de la bondad y la vergüenza, y cómo estas características se manifiestan en las personas que ha conocido, tanto íntimamente como desde la distancia. El álbum fue producido en colaboración con Bamster, Wyatt Bernard, Ryan Raines y Ruben Radlauer de Model/Actriz.

Girlpool se disolvió en el verano de 2022, poco después del lanzamiento de su último álbum Forgiveness. En 2023, Harmony lanzó su primer EP en solitario, Dystopia Girl.

Tracklist de Girlpool – Gossip

01 No Romeo

02 Miss America

03 Coke and Mentos

04 Thot Daughter

05 Rockstar

06 Sinner

07 Your Girl

08 Boys

09 Technologique

10 Stereo

11 Stereo (Remix)