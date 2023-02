Harry Styles, Lizzo, Beyoncé (y Rosalía) triunfan en los Grammy 2023

En la gran fiesta de la música que cada año supone la gala de los premios Grammy, Harry Styles y Lizzo ganaron los premios más importantes de esta 65º edición. Styles ganó Álbum del Año por Harry’s House y Lizzo ganó Grabación del Año por Special.

Además, Beyoncé hizo historia al convertirse en la artista más condecorada en la historia de los Grammy con 32 premios, pero se fue a casa con las manos vacías en las principales categorías.

Por parte española, Rosalía ganó uno de los dos premios a los que estaba nominada: Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por Motomami.

Resumen de los Grammy en su 65º edición

Además de Rosalía ganando Mejor Álbum de Rock o Alternativo en Español por Motomami, Wet Leg trinfó en Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Presentación Alternativa por Chaise Longue, Steve Lacy en Mejor Álbum Progressive R&B por Gemini Rights, Muni Long en Mejor Presentación R&B por Hrs and Hrs, Cody Johnson en Mejor Canción Country por ‘Till You Can’t, Ashley McBryde y Carly Pearce compartieron Mejor Presentación Dúo o Grupo Country por Never Wanted to Be That Girl, Tems en Mejor Presentación de Rap Melódico junto a Future y Drake por Wait for U, Viola Davis en Mejor Grabación de Libro de Audio por sus memorias, Finding Me, Brandi Carlile en Mejor canción e interpretación de rock por Broken Horses y Ozzy Osbourne en Mejor Álbum de Rock (Paciente Número 9) e Interpretación de Metal (por Degradation Rules con su antiguo compañero de Black Sabbath, Tony Iommi).