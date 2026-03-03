Harry Styles lleva su «One Night In Manchester» a Netflix y convierte un concierto único en un acontecimiento global

El lanzamiento del álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally de Harry Styles ya era uno de los momentos más esperados del año, pero la noticia de que su show especial One Night In Manchester llegará a Netflix el 8 de marzo lo eleva a otro nivel. El concierto, celebrado el 6 de marzo en el Manchester Co‑Op Live Arena con entradas a 20 libras, se grabará íntegramente y estará disponible para todos los suscriptores a partir de las 19:00 GMT, permitiendo que fans de todo el mundo vivan la presentación del disco como si estuvieran allí.

El anuncio llega en plena euforia tras su actuación en los BRIT Awards 2026, donde abrió la ceremonia con “Aperture”, primer single del álbum y su primera interpretación pública desde su parón en julio de 2023. La actuación, cargada de coreografía y acompañada por decenas de bailarines, mostró a un Styles más electrónico y expansivo, alejándose del pop‑rock retro de Harry’s House para abrazar beats más cercanos al house y texturas distorsionadas.

El impacto del lanzamiento no se queda ahí. El artista ha anunciado una gira mastodóntica, Together, Together, con siete ciudades, doce noches en Wembley y treinta fechas en el Madison Square Garden, batiendo récords de demanda y generando colas virtuales de hasta 250.000 personas por show. Además, donará una libra por cada entrada vendida en Londres para apoyar a los locales de música emergente.

Con el estreno del concierto en Netflix, Harry Styles convierte un evento puntual en un fenómeno global y demuestra, una vez más, su capacidad para transformar cada movimiento en un acontecimiento cultural. Su nueva etapa promete un sonido más arriesgado, una puesta en escena aún más ambiciosa y una conexión con su público que no deja de crecer.

Harry Styles, de fenómeno juvenil a icono pop global en constante reinvención

Desde su irrupción en 2010 con One Direction, Harry Styles ha construido una carrera en solitario marcada por la evolución constante. Su debut homónimo en 2017 mostró un giro hacia el rock clásico, mientras que Fine Line (2019) consolidó su identidad con un pop expansivo que lo llevó a lo más alto de las listas. Con Harry’s House (2022), abrazó un sonido más íntimo y sofisticado, ganando premios y reconocimiento crítico. Ahora, con Kiss All The Time. Disco, Occasionally, se adentra en territorios electrónicos sin perder su sello melódico. Su trayectoria combina éxito comercial, riesgo artístico y un magnetismo escénico que lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes de su generación, capaz de llenar estadios durante semanas y redefinir su sonido sin perder a su audiencia.

