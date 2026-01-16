Harry Styles vuelve al centro del pop con «Kiss All The Time. Disco Occasionally», su cuarto álbum de estudio

El regreso de Harry Styles ya es oficial. Tras varios días de rumores, carteles misteriosos con el lema We Belong Together apareciendo por ciudades de medio mundo y un mensaje de voz casero enviado a sus fans, el británico ha confirmado que su cuarto álbum se titulará Kiss All The Time. Disco Occasionally y llegará el 6 de marzo. El disco, compuesto por 12 canciones y producido nuevamente por Kid Harpoon, marca el siguiente capítulo de una carrera en solitario que no ha dejado de crecer desde su debut en 2017.

La noticia, adelantada por NME, llega después de que el artista fuese visto en 2024 entrando en los RAK Studios de Londres, alimentando las sospechas de que un nuevo proyecto estaba en marcha. El álbum sucede a Harry’s House, el trabajo que en 2022 lo consolidó como una de las figuras más influyentes del pop global gracias a éxitos como As It Was, Late Night Talking o Music For a Sushi Restaurant. Aquel disco no solo arrasó en listas internacionales, sino que también se llevó el Grammy y el BRIT a Álbum del Año en 2023.

Además del anuncio, han surgido rumores —recogidos por BBC News y mencionados por NME— sobre una posible nueva residencia en el Madison Square Garden de Nueva York y otra en el Co-op Live de Manchester, recinto en el que Styles es inversor. De momento, no hay conciertos confirmados, pero la maquinaria del fandom ya está en marcha y la expectativa es enorme.

Con Kiss All The Time. Disco Occasionally, Styles parece dispuesto a seguir expandiendo su universo pop, esta vez con un título que sugiere un juego entre la inmediatez romántica y un toque disco ocasional. Si algo ha demostrado en los últimos años es que sabe moverse entre géneros sin perder identidad, y todo apunta a que este nuevo trabajo seguirá esa línea.

Harry Styles: de ídolo adolescente a arquitecto del pop moderno

La trayectoria de Harry Styles es uno de los casos más llamativos de reinvención artística de la última década. Tras el fenómeno global de One Direction, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del pop adolescente, Styles inició su carrera en solitario con el álbum Harry Styles (2017). Aquel debut sorprendió por su inclinación hacia el rock clásico, con influencias de David Bowie, Fleetwood Mac o The Rolling Stones, y marcó el inicio de una identidad musical propia. Su segundo trabajo, Fine Line (2019), lo catapultó definitivamente a la élite del pop contemporáneo gracias a temas como Watermelon Sugar o Adore You, que dominaron las listas internacionales y mostraron una versión más luminosa y expansiva del artista.

El punto de inflexión llegó con Harry’s House (2022), un álbum que combinó pop sofisticado, funk suave y melodías irresistibles. El single As It Was se convirtió en uno de los mayores éxitos globales del año, y el disco terminó coronándose con los premios más prestigiosos de la industria, incluidos el Grammy y el BRIT a Álbum del Año. Más allá del estudio, Styles consolidó su reputación como una gran estrella con Love On Tour, una gira que agotó entradas en todo el mundo y que incluyó 15 noches consecutivas en el Madison Square Garden, un hito reservado para muy pocos artistas. Su presencia escénica, su estética fluida y su capacidad para conectar con audiencias diversas lo han convertido en un referente cultural más allá de la música.

Ahora, con Kiss All The Time. Disco Occasionally en camino, Styles se encuentra en un momento clave: el de un artista que ya no necesita demostrar nada, pero que sigue empujando los límites de su sonido. Su discografía muestra una evolución constante, una curiosidad creativa que lo ha llevado del pop-rock al synth-pop, del funk al soft disco, siempre con una sensibilidad melódica inconfundible. Si su pasado es una guía, su cuarto álbum promete ser otro paso firme en la construcción de una carrera que ya es una de las más sólidas del pop del siglo XXI.

