Este fin de semana nos ha llegado una noticia muy triste para el mundo de la música. Su representante ha informado de que, en la madrugada del viernes al sábado 30 de enero de 2021, SOPHIE sufrió una caída accidental que le ha causado la muerte. Esto ha ocurrido en Atenas, Grecia, donde vivía desde hace un tiempo. Según el comunicado conjunto de las discográficas Transgressive y Future Classic, la cantante, DJ y productora escaló para ver la luna llena, pero resbaló y cayó. “Ahora lo más importante es el respeto y privacidad por su familia son prioritarias. También pedimos respeto por sus fans y tratar la noticia con sensibilidad”.

Sophie Xeon, así se llamaba de verdad, tenía sólo 34 años y ya había desarrollado una carrera artística muy prometedora. Desde hace 8 años, se dedicaba a la electrónica y el tecno, uniéndolo al pop, dando a todas sus creaciones su toque personal. Este trabajo también lo llevó a cabo en sus colaboraciones con distintas artistas, de la talla de Madonna, Charli XCX o Lady Gaga. Recientemente había sacado su single UNISIL y ya han pasado más de dos años desde el lanzamiento de su EP OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES. No sabemos lo que nos podía haber dado en un futuro, pero sin duda su energía y su carácter está reflejada en todo este material. Su cara de DJ fue algo que también pudimos disfrutar en España, pues en su paso por el BBK 2018 nos dio tanto una actuación espectacular como un DJ set perfecto para terminar una noche de julio con vistas a Bilbao.

No sólo será recordada como música, sino también como icono. Su imagen y su carácter hablaban por ella. Se denominaba transgénero y lucía siempre empoderada, su espíritu siempre brillaba. El activismo era una parte más de su vida y forma parte de su legado.

Como despedida, no tenemos más que darle las gracias. Hasta siempre, SOPHIE.