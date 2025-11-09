Hayley Williams celebra su nuevo tema «Showbiz» y un día de Grammy con sabor a triunfo

Hayley Williams está viviendo uno de esos momentos que marcan la carrera de cualquier artista. La líder de Paramore acaba de estrenar Showbiz, una de las dos canciones inéditas incluidas en la edición física de su tercer álbum en solitario, Ego Death at a Bachelorette Party. El tema, producido junto a Daniel James, llega como complemento a Good Ol’ Days, compartida semanas atrás, y completa el rompecabezas de un disco que ya se había convertido en uno de los más comentados del año.

Pero la jornada no se queda ahí: Williams ha recibido cuatro nominaciones a los Grammy 2026. Ego Death at a Bachelorette Party competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que Parachute buscará el premio a Mejor Interpretación Alternativa. Además, Mirtazapine ha sido nominada a Mejor Interpretación Rock y Glum a Mejor Canción Rock. Con estas candidaturas, la artista suma ya 11 nominaciones en su carrera, que incluyen su primera victoria en 2015 con Ain’t It Fun y dos más en 2024 gracias al álbum This Is Why y su single homónimo.

El lanzamiento de Showbiz confirma la versatilidad de Williams, capaz de moverse entre el pop alternativo y el rock con una naturalidad que la crítica ha celebrado. Como han destacado medios como Rolling Stone y NME, su trabajo en solitario le ha permitido explorar terrenos más íntimos y experimentales, sin perder la energía que caracteriza a Paramore. La recepción de Ego Death at a Bachelorette Party ha sido especialmente positiva, con elogios a su capacidad para combinar vulnerabilidad lírica con producción expansiva.

Hayley Williams: De la energía punk-pop de Paramore a la madurez de su carrera solista

La historia de Hayley Williams es inseparable de la de Paramore, banda que fundó en 2004 junto a Josh Farro, Zac Farro y Jeremy Davis. Con apenas 16 años, Williams se convirtió en una de las voces más reconocibles del pop-punk de los 2000. El debut All We Know Is Falling (2005) marcó el inicio de una trayectoria que explotaría con Riot! (2007), un álbum que llevó a la banda a la primera línea gracias a himnos como Misery Business. A partir de ahí, Paramore se consolidó como referente de una generación que encontró en su música un equilibrio entre la rabia adolescente y la melodía contagiosa.

La evolución del grupo se reflejó en discos como Brand New Eyes (2009), más introspectivo y maduro, y en el homónimo Paramore (2013), que amplió su paleta sonora hacia el pop y el new wave. Sin embargo, fue con After Laughter (2017) cuando la banda sorprendió con un giro hacia el synth-pop y el funk, mostrando una faceta más colorida y experimental. En paralelo, Williams comenzó a dar forma a su carrera solista: primero con Petals for Armor (2020), un trabajo profundamente personal que exploraba la vulnerabilidad y la resiliencia, y luego con Flowers for Vases / Descansos (2021), más minimalista y confesional.

El regreso de Paramore con This Is Why (2023) reafirmó su relevancia en la escena rock, ganando premios y consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes de las últimas dos décadas. Ahora, con Ego Death at a Bachelorette Party y el estreno de Showbiz, Williams demuestra que su voz sigue siendo un faro para quienes buscan autenticidad en la música alternativa. Su capacidad para reinventarse sin perder identidad la convierte en una figura imprescindible, tanto dentro de Paramore como en su camino solista.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.