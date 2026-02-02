Hayley Williams lanza Power Snatch, su nuevo proyecto junto a Daniel James

Hayley Williams ha presentado Power Snatch, un nuevo proyecto en colaboración con el productor Daniel James, responsable de su álbum de 2025 Ego Death at a Bachelorette Party. El dúo debuta con un EP de tres canciones que llega tras varios meses de pistas y adelantos, y coincide con la inminente gira en solitario que la artista iniciará en marzo por Norteamérica y Europa.

El anuncio confirma lo que muchos seguidores habían intuido desde el pasado verano, cuando Williams y James compartieron en Instagram un breve fragmento de una canción sin título. A finales de diciembre, el proyecto tomó forma con la publicación en Bandcamp de DMs, un tema que ya apuntaba a una estética más directa y experimental respecto al sonido introspectivo de Ego Death at a Bachelorette Party. Según Pitchfork, la primera pista oficial del dúo, Assignment, se estrenó el 29 de enero en Apple Music 1, marcando el inicio público de esta nueva etapa.

Aunque Power Snatch no se presenta como un giro radical, sí parece funcionar como un espacio paralelo donde Williams explora ideas menos encorsetadas por la narrativa personal de sus trabajos recientes. La alianza con James —con quien ya había desarrollado una química creativa notable en su último álbum— refuerza esa sensación de laboratorio sonoro, más inmediato y menos condicionado por expectativas externas.

El lanzamiento llega en un momento especialmente activo para la artista. Tras años de alternar su carrera en solitario con el regreso de Paramore, Williams se prepara para su primera gira propia desde 2021, un recorrido que, según medios como NME y Consequence, consolidará la identidad que ha ido construyendo al margen de su banda principal. En ese contexto, Power Snatch funciona como una extensión natural de su impulso creativo actual: un proyecto pequeño en escala, pero significativo en intención.

<a href="https://powersnatch.bandcamp.com/album/ep1">EP1 de Power Snatch</a>

La trayectoria de Hayley Williams: de Paramore a Power Snatch

Desde sus inicios al frente de Paramore, Hayley Williams ha construido una de las carreras más singulares del rock alternativo contemporáneo. Su irrupción a mediados de los 2000 situó a la banda en el centro de la escena emo-pop, pero su evolución posterior —especialmente desde Paramore (2013) y After Laughter (2017)— mostró una artista cada vez más interesada en el pop sintético, la introspección y la experimentación emocional.

Su debut en solitario, Petals for Armor (2020), fue recibido con entusiasmo por la crítica de medios como Pitchfork y The Line of Best Fit, que destacaron su capacidad para explorar vulnerabilidades sin renunciar a la sofisticación melódica. Un año después, Flowers for Vases / Descansos profundizó en un tono más íntimo y acústico, consolidando una voz autoral propia al margen de Paramore.

Con Ego Death at a Bachelorette Party (2025), Williams dio un paso más hacia un pop alternativo de texturas densas y producción detallista, fruto de su colaboración con Daniel James. Ese trabajo no solo amplió su paleta sonora, sino que también abrió la puerta a nuevas dinámicas creativas que ahora cristalizan en Power Snatch.

El nuevo proyecto no pretende reescribir su trayectoria, sino expandirla. Funciona como un espacio donde Williams puede experimentar sin la carga simbólica de su nombre propio ni la historia de Paramore. En ese sentido, Power Snatch encaja de forma natural en su evolución: una artista que, tras dos décadas de carrera, sigue encontrando maneras de reinventarse sin perder coherencia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.