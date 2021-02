Hayley Williams tiene nuevo álbum “Flowers for Vases / Descansos”

Hayley Williams, la líder de la banda pop punk y rock alternativo Paramore, ha lanzado hoy su segundo álbum en solitario bajo el título Flowers for Vases/Descansos. Este nuevo disco llega con menos de un año de diferencia con respecto al anterior, su primer proyecto en solitario que publicó el pasado mayo de 2020, Petals for Armor.

Flowers for Vases / Descansos, producido por Daniel James, mezclado por Carlos de la Garza y masterizado por Heba Kadry, ya está disponible a través de Atlantic. Este nuevo álbum incluye una nueva versión de una de las canciones de su anterior trabajo, Find Me Here. La vocalista estadounidense dijo en un comunicado: “Esto no es realmente una continuación de Petals for Armor. En todo caso, es una precuela o una especie de desvío entre las partes 1 y 2 de Petals. El significado del álbum en su conjunto es tal vez completamente diferente de sumergirse en cada canción en particular. Para mí, no hay mejor manera de abordar estos temas individuales que no sea de manera integral. Las formas en que se me ha dado tiempo (a la fuerza, en realidad) para calentar ciertos dolores el tiempo suficiente para comprender que, de hecho, necesitan ser liberados…indefinidamente. Puede que nunca me hayan ofrecido semejante bondad; una oportunidad para cuidar las semillas que había plantado, cosechar y desyerbar o podar lo que ya no está vivo, para dejar espacio para los vivos. Escribí e interpreté este álbum en su totalidad. Esa es una carrera primera para mí. Lo grabé en mi casa en Nashville, la casa en la que he residido desde que Paramore lanzó After Laughter. 2020 fue realmente difícil, pero estoy vivo, por lo que mi trabajo es seguir viviendo y ayudar a otros a hacer lo mismo”.

Ya puedes disfrutar del álbum completo: