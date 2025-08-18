¡Hazte con una pieza histórica del britpop! La casa donde Oasis grabó «Definitely Maybe» está a la venta

En un rincón de Cornualles, Inglaterra, los Sawmills Studio, donde Oasis dio vida a su icónico álbum debut Definitely Maybe, están en venta por £1.95 millones. Este estudio, ubicado en Fowey (pronunciado “Foy”), no es solo una propiedad aislada con vistas al río; es un santuario del britpop que también acogió grabaciones de bandas como Muse, Supergrass y The Verve, además de artistas como Robert Plant. Construido en una antigua fábrica del siglo XVIII, el lugar combina historia industrial con un legado musical imborrable.

La propiedad incluye los estudios de grabación, una casa principal de cinco dormitorios y una cabaña de dos habitaciones, todo situado en un entorno privado rodeado de naturaleza. Según publicaciones como NME, este lugar fue clave para que Oasis capturara la energía cruda de Definitely Maybe, un disco que marcó los 90 y el auge del britpop. La venta ha generado revuelo entre los fans, quienes ven en esta propiedad una oportunidad única de poseer un pedazo de la historia musical.

El precio refleja no solo el valor inmobiliario, sino también el peso cultural de un estudio que ha sido testigo de sesiones legendarias. Para los nostálgicos del rock noventero, esta es una oportunidad de adquirir un lugar donde la magia de Oasis y otras bandas icónicas cobró vida. ¿Te animas a pujar por un trozo de la historia del britpop?

Oasis: la chispa del britpop que marcó los 90

Oasis, la banda de Manchester formada en 1991 por los hermanos Liam y Noel Gallagher, irrumpió en la escena musical como un huracán del britpop. Con un sonido crudo inspirado en The Beatles, The Stone Roses y The Kinks, se convirtieron en la voz de una generación. Su debut, Definitely Maybe (1994), grabado en los Sawmills Studio, es un clásico instantáneo con himnos como Live Forever y Supersonic, que capturaron la rebeldía y el optimismo de los 90. Su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), los catapultó al estrellato global con hits como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, vendiendo millones de copias. Pese a las constantes peleas entre los Gallagher, su energía en vivo y letras universales los hicieron íconos, llenando estadios y encabezando festivales como Glastonbury.

La discografía de Oasis incluye siete álbumes de estudio, desde Be Here Now (1997), con su producción excesiva, hasta Dig Out Your Soul (2008), que mostró un sonido más experimental. Aunque discos como Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002) dividieron opiniones, singles como The Hindu Times y Lyla mantuvieron su relevancia. Las tensiones internas culminaron en su separación en 2009, tras la salida de Noel. En 2025, los fans han disfrutado su esperada reunión con multitudinarios conciertos en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, a los que seguirá gira por toda América, Asia y Australia. Con un legado de más de 70 millones de discos vendidos y un impacto cultural imborrable, Oasis sigue siendo sinónimo de actitud y melodías eternas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.