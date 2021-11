HBO estrena el primer tráiler del polémico documental sobre Alanis Morissette

Artista

Alanis Morissette

¿Por qué es noticia?

Ya podemos ver el primer tráiler de Jagged, el documental sobre Alanis Morissette que HBO Max estrenará el próximo 18 de noviembre.

Sobre el documental

Aunque en un principio contó con la colaboración de la artista, que incluso aparece en el mismo a través de una extensa entrevista, Morrisette ha afirmado no apoyar ni estar de acuerdo con el contenido del mismo después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

«Contiene implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos», afirma. Además, añade que el equipo detrás del documental tenía una doble agenda, que le hicieron sentir una sensación de falsa seguridad para después hacer algo diferente de lo acordado: “Esta no fue la historia que acepté contar. Me siento aquí ahora experimentando el impacto total de haber confiado en alguien que no merecía ser de confianza», concluye.

Para que podáis formar vuestra propia opinión, os dejamos con el tráiler a continuación.

Trailer de «Jagged», el documental sobre Alanis Morissette

