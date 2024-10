Heartworms anuncia su álbum debut «Glutton For Punishment» y gira por Europa

Heartworms ha confirmado el lanzamiento de su álbum debut Glutton For Punishment, que llegará el 7 de febrero a través de Speedy Wunderground. Tras su EP debut A Comforting Notion lanzado en marzo del año pasado, Heartworms ha compartido sencillos como May I Comply, Jacked y ahora Warplane. Inspirada por su fascinación por la historia militar, Warplane es una pieza intensa y misteriosa que evoca a Siouxsie and The Banshees y PJ Harvey y que está dedicada a William Gibson Gordon, un piloto de Spitfire que murió en combate a los 20 años.

El álbum, producido por Dan Carey, promete expandir el mundo inmersivo y a menudo incómodo que Heartworms comenzó a construir con su EP, mostrando también su capacidad para crear temas “pop y pegajosos” además de su característico post-punk. Heartworms ha compartido que el álbum refleja sus propias experiencias de sentirse castigada y no encajar, así como las historias de otras personas que cree que deben ser escuchadas.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, Heartworms ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa en 2025, con fechas en ciudades como Londres, Glasgow, París y Berlín (nada de España, por el momento). Las entradas estarán disponibles en preventa a partir del 17 de octubre y en venta general el 18 de octubre.

Tracklist de Heartworms – Glutton For Punishment

1. In The Beginning

2. Just To Ask A Dance

3. Jacked

4. Mad Catch

5. Extraordinary Wings

6. Warplane

7. Celebrate

8. Smuggler’s Adventure

9. Glutton For Punishment