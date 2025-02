Febrero de este 2025 nos ha dejado Glutton For Punishment, álbum debut de Heartworms, que destaca entre los estrenos del mes por su personalidad y oscuridad. Heartworms es el nombre del proyecto londinense formado por la artista Jojo Orme. En 2020 arrancó todo con el single What Can I Do; luego, más concretamente en 2023, apareció el EP A Comforting Notion, en el que ya quedaba más que claro cuáles eran las raíces de la música de dicho proyecto: el rock gótico. Además de la parte gótica en la música de Heartworms, también hay destellos de música dance y post-punk.

El álbum Glutton For Punishment, compuesto por nueve canciones, abre con In The Beginning, un tema envuelto en una atmósfera densa, con sonidos que evocan vientos y nubes grises. Una pista de apertura más que interesante, que desde el primer momento nos advierte sobre la esencia oscura de este disco.

Y, efectivamente, esa oscuridad inicial estalla con Just To Ask Dance. Más de cuatro minutos de música vibrante e intimidante, con una producción que en sus primeros compases parece sacada de una marcha imperial. La voz de Jojo se erige como un sólido añadido, rematando uno de los temas más satisfactorios del álbum.

Tras un par de canciones, el disco nos conduce a los tres singles lanzados previamente. Jacked es adictiva hasta el extremo, con un riff de guitarra contundente que se fusiona magistralmente con la voz de Jojo. Una lección de cómo hacer una gran canción de rock gótico. En esta y en los siguientes temas, se perciben con claridad las diversas y brillantes influencias de la artista, que van desde The Cure hasta Siouxsie And The Banshees.

El siguiente single, Extraordinary Wings, «vuela» por todo lo alto gracias a un ritmo juguetón, desafiante y que por momentos se acerca al más puro trip hop de Portishead o Massive Attack, con una producción excelente.

El disco da paso al último single, que puede ser fácilmente la mejor canción de todo el disco. Warplane vuelve a dejar claro que el corazón del trabajo es el rock gótico con unos tintes de sintetizadores, que dan un resultado tan encantador como aterrador… Una ensoñación musical soberbia.

Sin embargo, el álbum pierde algo de fuerza cuando se aleja de sus magníficos singles, lo que en ciertos momentos lo hace sentir menos compacto. Mad Catch, por ejemplo, parece necesitar un poco más de energía, algo que sí posee Celebrate, un tema admirable muy en la línea del darkwave de Boy Harsher.

En sus dos últimas canciones, el disco refleja un ligero descenso en la intensidad de sus atmósferas. Tanto Smugglers Adventure como Glutton For Punishment (tema homónimo) se inclinan hacia un sonido más melancólico e introspectivo, donde los delicados acordes se fusionan con la dulce voz de Jojo. Su timbre, que recuerda a una mezcla entre Siouxsie Sioux (Siouxsie And The Banshees) y Ellie Rowsell (Wolf Alice), es sin duda una de las grandes fortalezas del álbum.

En definitiva, el álbum debut de Heartworms es acertado en su mayoría y sabe muy bien crear su propia personalidad a través de varias influencias. A pesar de relajar su potencia y ritmo en su tramo final, contamos con varias canciones dignas de escucha que hacen al disco notable. Un trabajo plagado de oscuridad tanto a nivel lírico como de producción que consigue brillar gracias a alguien con mucho talento tras el mismo. Desde ya hay ganas de saber qué será lo próximo de este estimulante proyecto musical de Jojo Orme.

Escucha aquí Glutton For Punishment, de Heartworms