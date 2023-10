Helado Negro presenta su nuevo álbum «Far In» y anuncia una gira mundial para 2022

El artista de música electrónica Helado Negro ha anunciado su nuevo disco, Phasor, que saldrá el 9 de febrero de 2022 por el sello 4AD. Además, ha compartido el primer single, LFO (Lupe Finds Oliveros), con un video animado que ya podemos ver. El álbum es la continuación de Far In, que se publicó en 2021 y recibió una gran acogida.

Phasor está inspirado en dos mujeres: Lupe López y Pauline Oliveros. López era una mujer mexicoamericana que trabajó para Fender Guitars, construyendo amplificadores en los años 50 que hoy son piezas de coleccionista. Oliveros era una compositora minimalista que exploró el concepto de escucha profunda. Helado Negro, cuyo nombre real es Roberto Carlos Lange, fusiona estos dos referentes en una canción sobre el estrés ambiental y el desplazamiento infinito. Su música combina sonidos latinos, indie y experimentales, con letras poéticas y reflexivas.

Helado Negro también ha anunciado una gira mundial que comenzará en 2022 y que incluirá actuaciones en los festivales Pitchfork de París y Londres. Después de terminar una gira europea principalmente en España este otoño con paradas en Vigo, Madrid, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona y Zaragoza, volverá a Norteamérica para una larga serie de conciertos en Estados Unidos. La gira empezará el 9 de febrero en Atlanta, Georgia, y terminará el 4 de mayo en Salt Lake City, Utah. No te pierdas la oportunidad de ver a uno de los artistas más innovadores y originales del panorama musical actual.

Os dejamos con el tracklist del nuevo disco a continuación:

01 LFO (Lupe Finds Oliveros)

02 I Just Want to Wake Up With You

03 Best for You and Me

04 Colores del Mar

05 Echo Tricks Me

06 Out There

07 Flores

08 Wish You Could Be Here

09 Es una Fantasia