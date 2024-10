Henry Rollins confirma su decisión de abandonar la música para siempre

Henry Rollins, conocido por su tiempo como vocalista de Black Flag y Rollins Band, ha explicado por qué nunca volverá a hacer música. En una reciente entrevista, Rollins compartió que su enfoque ha cambiado completamente hacia la escritura, describiéndola como “la colina en la que voy a morir”. Desde su salida de la música, Rollins ha dedicado su tiempo a escribir libros, con su más reciente lanzamiento siendo Stay Fanatic!!! Vol. 4 – Lessons In Possession and Confessions of Obsession.

Rollins destacó que su ética de trabajo fue moldeada por su tiempo en Black Flag, una banda que describió como “muy trabajadora”. A pesar de su amor por la música, Rollins afirmó que no ha pensado en componer canciones desde el año 2000 aproximadamente y que no tiene intención de regresar a los escenarios. Su enfoque ahora es completamente en la escritura, una tarea que encuentra solitaria pero gratificante.

Además de su carrera musical y literaria, Henry Rollins ha incursionado en el activismo, la radio, la actuación y la presentación. Su dedicación y pasión por cada proyecto que emprende son evidentes, y su decisión de no volver a la música es una muestra de su compromiso con su evolución personal y profesional que ha resumido a la perfección en esta frase: «No me retiro en silencio. No desaparezco. Simplemente me separo después de haber cumplido todas las obligaciones que tuviera».